Kersti Sarapuu: ebaaus laimukampaania ei jätnud meile muud võimalust kui kohtusse pöörduda

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu teatas, et kohtusse pöördumine pole nende perekonna esimene valik, kuid põhjendamatud isiklikud rünnakud ei jäta muud võimalust.

„Selgelt tuleb eraldada parlamentaarset debatti ja põhjendamatuid isiklikke rünnakuid. Ühegi perekonna korruptsiooniga seostamine ei ole tavapärane parlamentaarne debatt, vaid raske etteheide sisuliselt kuriteo toimepanemises,” nentis Kersti Sarapuu.

„Kindlasti ei olnud Jürgen Ligi ja Martin Helme kasutatud väljendid ning järjepidevad rünnakud õigustatud. Seejärel juhtisin Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri tähelepanu asjaolule, et kui nii jätkub, siis peab minu perekond ennast kuidagi kaitsma,” selgitas Sarapuu. „Kohe kindlasti ei ole ma kedagi ähvardanud, veel vähem püüdnud mõjutada umbusaldusavalduse ära jätmist.”

Sarapuu rõhutas, et Jürgen Ligi esitatud väidetel pole mingit tõepõhja. „Ma ei ole Jürgen Ligiga viimase kahe nädala jooksul isiklikult suhelnud. Pärast umbusaldusavalduse läbikukkumist andsin oponentidele võimaluse ise esitatud valeväited ümber lükata, kuid seda ei tehtud,” nentis Kersti Sarapuu. „Kõigest eeltoodust on emana tohutult kahju, sest peame pöörduma perega enda maine kaitseks kohtusse. Kindlasti ei ole see meie esimene eelistus, aga ebaaus laimukampaania ei jäta meile enam muud võimalust.”

Kersti Sarapuu märkis, et rohkem ta sellel teemal ise kommentaare ei anna ja soovitas edaspidi pöörduda oma esindaja Oliver Nääsi poole.