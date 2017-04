Kersti Sarapuu astus Ratase kaitseks välja: ebamõistlikult ründav intervjuu ringhäälingule au ei tee

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu on imestunud, et üldjuhul tasakaaluka ning häid ajakirjandustavasi järgiva "Aktuaalse kaamera" saatejuhtide tonaalsus oli peaminister Jüri Ratase suhtes niivõrd ründav.

Kersti Sarapuu sõnul võib ja peabki ajakirjanik olema loomulikult terav oma küsimustes, kuid pärast mitut päeva ja nädalat pingelist riigieelarvestrateegia läbirääkimisi ei saa eeldada, et peaminister oleks koheselt kursis küsimustega, mis puudutavad Tallinnat ja linnavalitsuse ning linnavolikogu otsuseid.

"Ajakirjanik võib soovida intervjueerida erakonna esimeest ning küsida ebamugavaid küsimusi, kuid on ajakirjanduse hea tava, et vastaja ka teab, millest ajakirjanikuga juttu tuleb. Peaministril paluti rääkida riigieelarvest ja haigekassa rahastamisest, kuid paraku sattus minu arvates ebaõiglase rünnaku alla," selgitas Sarapuu.

Ta lisas, et Ratas vastas nii Semjonovi kui ka Tallinna TV-d puudutavatele küsimustele. Fraktsioonijuhi arvates oli intervjuu kõike seda arvesse võttes ebamõistlikult ründav ning ei teeninud oma eesmärki inimesi informeerida. "Intervjuu sai küll väga palju tagasisidet, kuid seda valedel põhjustel," tõdes Sarapuu. Tema sõnul ei saa eeldada, et iga erakonnaliikme eest tuleb pimesi vastata peaministril, kelle kõige olulisem töö on riiki juhtida.

Sarapuu peatus ka Tallinna TV küsimusel ning sõnas, et kanal on uue juhi ja nõukogu all muutuste teel ning seda tuleks tunnustada. "Kanal on muutumas laiapõhjalisemaks ning seal võib näha ja kuulda erinevaid poliitilisi vaateid ning selle üle on mul ainult hea meel. Nõustun peaministriga, et nii see peabki olema," kinnitas Sarapuu.

Eile kutsuti peaminister Jüri Ratas "Aktuaalse kaamera" otsestuudiosse kommenteerima riigieelarve strateegiat. Lisaks küsiti Rataselt ka Tallinna TV ning Tallinna linnalt teenetemärgi saanud kapo aastaraamatus figureerinud Aleksei Semjonovi kohta. Kahele viimasele teemale paluti Rataselt vastuseid kui Keskerakonna esimehelt. Peaministri vastused on tekitanud aga hulk erinevaid reaktsioone. Muuhulgas kiidetakse ajakirjanikke ja uuritakse - küll läbi huumoriprisma - ega peaminister juba kuulsaks saanud Eesti Ekspressi vastustegeneraatorit ei kasutanud. Loe lähemalt SIIT.