Kersti Sarapuu: argumendid Sesteri umbusaldamiseks on sisutühjad

45 opositsioonisaadikut andsid tänase riigikogu istungi alguses sisse umbusaldusavalduse rahandusminister Sven Sesterile. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhi Kersti Sarapuu sõnul polnud umbusaldusavaldus aga tõsiseltvõetav, kuna minister on näidanud valitsuses kompetentset valdkonna juhtimist ning otsinud võimalusi, kuidas tõsta madala ja keskmise sissetulekuga inimeste heaolu ja leida lisarahastust tervishoidu, teatas Keskerakond.

"Kindlasti ei ole Sesteri näol tegemist vaid koalitsiooni käsutäitjaga, nagu väitis avalduse sisseandja Hanno Pevkur ning veel vähem tasub kahelda tema kompetentsis. Vastupidi, lõppude lõpuks on otsustatud riigis vaadata ka meie madala ja keskmise sissetulekuga inimeste poole, et nende igapäevast toimetulekut parandada," ütles Sarapuu.

Poliitik tõstis esile, et rahandusminister on teinud head tööd nii ministeeriumis kui aidanud selgitada olulisi otsuseid avalikkusele, miks üks või teine rahanduspoliitiline otsus on meie riigile vajalik ning kuidas need otsused aitavad kaasa ebavõrdsuse kaotamisele meie ühiskonnas.

Sarapuu lisas, et ei saa kuidagi nõustuda Pevkuri öelduga, nagu rahandusminister ei vastutaks kuidagi riigi rahanduse eest. "Kogu valitsus, kaasaarvatud rahandusminister, on igapäevaselt teinud tööd selle nimel, et riik majandusseisakust välja viia ning tegelikult on esimesed viljad juba näha. Viimase viie aasta suurim majanduskasv näitab, et meie riigi majandus on lõpuks hakanud paigaltammumise asemel edasi liikuma, mistõttu igasugused argumendid, nagu Sester ei suhtuks vastutustundlikult riigi rahaasjadesse, on sisutühjad," sõnas riigikogulane.

Loe veel

Sarapuu toonitas, et kuigi esialgu andis umbusaldusavaldusele allkirja 45 saadikut, siis lõpphääletusel oli umbusaldamise poolt vaid 42 saadikut. „Siinkohal mängis rolli nii parlamentaarne debatt kui ka saadikute riigimehelik käitumine, kes nägid eile avalikustatud viimase viie aasta suurima majanduskasvu juures, et ministri umbusaldamine pole mõistlik,“ lisas ta.

Riigikogu otsustas 52 häälega umbusaldamise tagasi lükata.