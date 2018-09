Kersti Sarapuu: aasta kõrgeima toetuse on toonud eelkõige Keskerakonna ideed

Sarapuu hinnangul on valijad andnud Reformierakonnale enne Eesti 200 tulekut avansi, sest Danske rahapesuskandaali, VEB-fondi kahtluste, sisepingete või lubaduste najal, mida kritiseerivad tuntud reformierakondlasedki, on suurim opositsioonierakond suutnud toetuse languse siiski peatada. „Kindlasti ootavad toetajaid aga rohkem neid ideid, mis endisele liberaalsele erakonnale enam väärilised,“ arvas fraktsiooni juht.



Reitingud näitavad Sarapuu sõnul, et Keskerakonnaga hirmutamise taktika enam ei toimi. „Majandus kasvab, eelarvepositsioon on hea ning välis- ja julgeolekupoliitikas on järjepidevus. Kokku on lepitud riigieelarve, mis muuseas panustab tugevalt tervishoidu, politseinike ja päästjate palgatõusu ning haridusse,“ tõi ta välja. Kindel on ta selleski, et riigieelarve edasistel aruteludel tõuseb ka koalitsioonipartnerite toetus, sh Isamaal ning ka Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal. „Tänane koalitsioon on viinud ellu väga palju olulisi otsuseid ning olnud igati toimekas, otsides murekohtadele lahendusi, mitte vaid kõlavaid sõnu. Usun, et Eesti inimesed hindavad seda ka 3. märtsil,“ leidis ta.