Kersti Kaljulaidi pöördumine täismahus! President: kindlat arusaamist, milline see kõigile sobiv lahendus on, täna veel ei ole

Head Eesti inimesed

Ma kohtusin täna õhtupoolikul kõigi kolme valitsusse kuuluva erakonna esimehega ning me arutasime tekkinud valitsuskriisi ja seda, kuidas seda valitsuskriisi lahendada.

See oli kaheksa päeva tagasi, kui mina ütlesin välja oma seisukoha, et „Kohustus leida konsensus ja arutada ränderaamistikku vajadusel ka parlamendiga – ja ma arvan, et see vajadus on olemas – see kohustus lasub Vabariigi Valitsusel.“ Mul on tegelikult kahju, et selle kaheksa päeva jooksul oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me peaaegu enam ei mäleta, et meil on see võimalus arutada keerulisi küsimusi parlamendis igal ajahetkel. Ka valitsusel on igal ajahetkel see võimalus.

Poliitilisi naginaid tuleb ikka ette, kuid mul on kahju, et meie pikaajaline välispoliitiline suund, mida kõik Eesti valitsused ja parlamendid on aastakümneid justkui vaikiva kokkuleppena konsensuslikult hoidnud, on täna toodud valimisvõitlusesse.

Seda juhtub, kui näha inimeses peaasjalikult valijat ja rahva arvamuses protsendipunkte. See näitab veelkord, et ka meie väärtuste hoidmise nimel tuleb iga päev ja kogu aeg tööd teha. Ajaga oleme hakanud neid iseenesestmõistetavaks pidama, aga nii see ei ole.

Täna avaldatud küsitluse tulemustel on Eesti rahvas kõige rohkem mures äärmuslike ja populistlike jõudude ja sallimatuse kasvu pärast. See on see, mis teeb Eesti rahvale palju rohkem muret kui mingi mütoloogiline ränderaamistik või isegi neist endist pisut erinevad inimesed.