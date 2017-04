Kersti Kaljulaid: tänaõhtune rünnak süütute inimeste vastu Stockholmi kesklinna kaubatänaval on argpükslik ja brutaalne

President Kersti Kaljulaid avaldas sotsiaalmeedias roostlastele kaastunnet tänase rünnaku tõttu.

"Ma olen kurb. Tänaõhtune rünnak süütute inimeste vastu Stockholmi kesklinna kaubatänaval on argpükslik ja brutaalne tegu. Mina ja kõik eestlased on südames meie heade naabrite rootslastega. Minu sügav kaastunne kannatanutele ja nende lähedastele. Estland står vid Sveriges sida," kirjutas Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka. Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole. Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.

