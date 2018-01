Kersti Kaljulaid: see, et Ojasoo lavastab EV100 etenduse, ei tähenda vägivalla heakskiitmist, küll aga kõneleb ühiskondliku andeksandmise võimalusest

President Kersti Kaljulaidi sõnul ei tähenda see, et Tiit Ojasoo lavastab EV100 etenduse vägivalla heakskiitmist, küll aga kõneleb ühiskondliku andeksandmise võimalusest.

"Eelmisel vabariigi sünnipäeval laususin, et me kõik peame pingutama, et maailmas oleks vähem kurjust. Rõhutasin eriliselt naistevastase lähisuhtevägivalla lubamatust ning lubasin seda teemat puudutada ka tulevikus. Kavatsen oma lubadusest kinni pidada. Ettepanek Teater NO99le ning seal hulgas selle teatri lavastajale Tiit Ojasoole korraldada selleaastane vastuvõtt ei tähenda vägivalla heakskiitmist, aga kõneleb ühiskondliku andeksandmise võimalusest. Hindan petitsiooni autorite julgust tundlikul teemal kõneleda. Saan kõigi argumentidest aru, kuid nagu on näidanud tänanegi ühiskondlik arutelu, ei ole rasketel teemadel kunagi võimalik anda vastust, mis meeldiks kõigile. See on tugeva, mitte nõrga ühiskonna tunnus," kirjutab Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Mina leian, et peab olema võimalik mitte unustada, mitte õigustada, mitte heaks kiita, aga andestada. Andestamine ei tähenda tegude õigustamist või pea ärakeeramist. Andestamine ei tähenda möödavaatamist või erandite tegemist sümboliks muutunud inimestele. See tähendab, et ka neil on õigus andestusele. Andestamine tähendab lootust, et me suudame nii inimeste kui ühiskonnana probleemidele otsa vaadata, nendega tegeleda, neid tunnistada, kuid ka ühiselt lahendusi otsida ja seeläbi edasi liikuda. Usun, et see on parim tee kogu ühiskonna jaoks, ka kõigile ohvritele, kelle kaitseks olen kõnelenud ja jätkan kõnelemist," lisas Kaljulaid.

"Ühtlasi kutsun üles jätkama ühiskondlikku debatti ka kõige keerukamatel teemadel, millel ei ole ühest vastust. Nii nagu tänane mõttevahetus on üksikute eranditega näidanud, saab ka säärastes debattides säilitada viisakust nende vastu, kes arvavad sinust hoopis teistmoodi. Saab arutada probleemi kui sellise üle ning mitte taandada seda seisukohtadeks ühe või teisi sõnavõtja isiku kohta," sõnas president.