Kersti Kaljulaid: peremudel ei määra, kas vanemana õnnestutakse või mitte

Vabariigi president Kersti Kaljulaid kommenteeris Aasta ema konkursi nõuete üle tõusnud arutelu, öeldes, et tänases Eestis sünnib vaid kolmandik lapsi abieludes.

"Kümned tuhanded Eesti lapsed sirguvad õnnelikes ja tublides peredes. Selliste perede tunnustamisega on Naisliit aastaid tegelenud, mille eest minu tänu neile. Kuid tänases Eestis sünnib vaid kolmandik lapsi abieludes," sõnas Kaljulaid Eesti Päevalehele.

President viitas, et Eestis on väga palju vanemaid, kes ei ole soovinud sõlmida abielu või registreerida kooselu. "Eestis elab emasid ja isasid, kes kasvatavad oma tütreid ning poegi üksi, saatuse tahtel või vabal valikul. Eestis elab samasoolisi paare, kes kasvatavad ühiselt lapsi. Eestis on kärgperesid, kus kasvavad ühe ja teise vanema ning nende ühised lapsed. Peremudel ei määra, kas vanemana õnnestutakse või mitte," tõdes Kaljulaid, lisades, et õnnelikke – ja kahjuks ka õnnetuid – lapsi kasvab kõikides peremudelites.

"Mina mõtlen tänutundega kõikidele vanematele Eestis, kelle kodus kasvavad õnnelikud lapsed, kel jagub hoolt ja armastust ja kes näevad iga päev vaeva oma laste ja lastelaste tuleviku nimel."

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et Facebooki feministlike vaadetega grupi Virginia Woolf Sind Ei Karda! liikmed taotlevad aasta ema valimise reeglite muutmist. Lapse kasvatamiseks ei pea tingimata olema abielus, rõhutavad nad. Ent konkurssi korraldava Eesti naisliidu teates on kirjas, et sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes on kasvatanud koos abikaasaga üles vähemalt kaks tublit last.

Sotsiaalmeedia grupi liikmed koguvad allkirju Eesti naisliidule saadetavale kirjale, milles juhitakse tähelepanu, et on olemas neid, kes kasvatavad oma lapsi üksi, koos samasoolise paarilisega või kes ei soovi abielluda. "Eestis on nii palju üksikvanemaid ja enamik neist pole üksikemad omal vabal valikul," tõdes pöördumise koostamise ja allkirjade kogumise eestvedaja Kadi Kriit. Tema sõnutsi on praeguseks kogutud üle 440 allkirja.