Kersti Kaljulaid noortele: maailm muutub liiga kiiresti, et teha täiuslikke lahendusi

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tõdes 9. juunil toimunud Maailmamuutjate koolis, et et maailm muutub niikuinii - kui me ei muuda maailma selliseks, nagu me tahame, et ta muutuks, siis muutub maailm selliseks, nagu me ei taha.

President rääkis, et Eestil on kõige paremad eeldused, et läbi lüüa maailmas, kus töötamine ei ole enam seotud ühe kohaga. Noorte ülesanne on välja mõelda, kuidas sellises ühiskonnakorralduses toime tulla. Töö ja elu vahe ei ole tulevikus nii selge. Muutus toimub töökohtadel, mis on traditsioonilised ja mille levi on lai, kuid samas tekivad töökohad, mida me kümme aastat tagasi ei oleks suutnud välja mõelda.

"Ma arvan, et teil tuleb hirmus põnev elu võrreldes vanema põlvkonnaga või vahepealse põlvkonnaga," ütles Kaljulaid noortele. Lisaks muutuvale tööelule rääkis president sellest, et maailm ei ole halb koht. President lisas, et maailm ei ole ohtlikum kui varem, ka terrorioht ei ole kõrgem kui 20 aastat tagasi. "See aga ei tähenda, et ei tuleks tegeleda nende ohtude maandamisega."

President julgustas noori midagi ära tegema. Ta lisas, et ainus viis midagi ära teha on pihtahakkamine. "Rääkides reformimisest, peame paratamatult arvestama sellega, et edaspidi elame beeta-maailmas, mis tähendab, et maailm muutub liiga kiiresti, et teha täiuslikke lahendusi. Lõpuni väljatöötatud lahendusega ei ole võimalik edasi liikuda," sõnas Kaljulaid.

Maailmamuutjate kool toimub 9.-11. juunil Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis juba kaheksandat korda. Tänavu keskendutakse peamiselt praeguste ja tulevaste liidrite inspireerimisele, uute perspektiivide toomisele ja lahendust vajavate probleemide tutvustamisele nii lokaalsel, Euroopa kui ka maailma tasandil.