Kersti Kaljulaid: mul on kurb ja ma vabandan, et uusaastaöö ETV teleprogrammis hümni ei mängitud

Foto: Taavi Sepp

"Mul on kurb ja ma vabandan, et uusaastaöö ETV teleprogrammis hümni ei mängitud. Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel ka uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris see hümn siiski kõlas," ütleb riigipea Kersti Kaljulaid.