Kersti Kaljulaid: mets ei ole lihtsalt hulk kasvavaid palke

Vabariigi President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus metsandusvaldkonna ekspertidega, kellega arutas Eesti metsade olukorra ning metsanduspoliitika suundumuste üle.

Kaljulaid leidis, et mets ja metsandus on teemad, mille üle ühiskonna tihti arutatakse. "Küsimus ei olegi niivõrd selles kas metsa raiutakse piisavalt, palju või vähe – see on liialt primitiivne lähenemine," sõnas riigipea peale kohtumist.

"Mets ei ole lihtsalt hulk kasvavaid palke, kuigi ka seda väärtust ning omanike õigust seda kasutada ei tohi alahinnata,“ ütles Kaljulaid ja lisas, et 21. sajandil on metsal lisaks ökoloogiline, klimaatiline, ka sotsiaalne ja kultuuriline väärtus. „Nende huvide tasakaalustamisega ei ole erinevad osapooled veel päriselt ühele lehele jõudnud.“

Riigipea korraldatud ümarlaual osalesid Asko Lõhmus Tartu Ülikoolist, Paavo Kaimre ja Raul Rosenvald Eesti Maaülikoolist, Allan Sims Keskkonnaagentuurist ning ettevõtja ja endine RMK nõukogu esimees Mati Polli.

Riigikogu on heaks kiitnud ka Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mis on edastatud Vabariigi Presidendile väljakuulutamiseks.