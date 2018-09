Kersti Kaljulaid kohtus Lätis oma Saksa kolleegi Frank Walter Steinmeieriga

Eesti riigipea avaldas heameelt, et ka Saksamaal on hakatud arutama võimalust, et PESCO ehk Euroopa Liidu alaline struktureeritud kaitsekoostöö võetaks kasutusele kaitsekuluste rahastuse ümberjagamiseks Euroopa Liidu sees. „Raha ümberjagamine on see, mida Euroopa Liit oskab hästi ning selline süsteem aitaks ka probleemide vastu, mida põhjustab aina kiirenev inflatsioon sõjatööstuses,“ lisas Kaljulaid.

Pikemalt arutati veel arenguid Ukrainas ja Gruusias — nii president Kaljulaid kui ka president Steinmeier tegid maikuus visiidi Ukrainasse ning Eesti riigipea saabus täna Tbilisist ja sõidab homme töövisiidile Ukrainasse. President Kaljulaidi sõnul on oluline toetada kodanikuühiskonda nii Gruusias kui Ukrainas ja aidata riikidel võidelda korruptsiooniga, et neil oleks võimalik Euroopaga tugevamini lõimuda.

Kohtumisel arutati veel Eesti ja Saksamaa kahepoolseid suhteid, Euroopa Liidu tulevikku, ajakirjandusvabadust, sotsiaalmeedia mõju valimistele ja ühiskonnale tervikuna ning energiajulgeolekut.