Kersti Kaljulaid kohtub tuleval aastal Donald Trumpiga?

Tõenäoliselt kohtub president Kersti Kaljulaid järgmisel aastal USA riigipea Donald Trumpiga. Tõsi, ametlikult midagi paigas pole.

Lehel edasi.org kirjutas Marko Mihkelson artikli, kus viitas, et Kaljulaid võib Trumpiga kohtuda. "See võimalus ei tohiks olla mägede taga."

Allikad kinnitasid Delfile, et diplomaatilised kõnelused on juba käimas, et tuleval aastal võiks kohtumine aset leida. Märgiline on järgmine aasta ka seetõttu, et tähistame siis Vabariigi 100. sünnipäeva. Tõenäoliselt kohtuks Trump lisaks Kaljulaidile ka Läti ja Leedu presidentidega. Põhiliseks jututeemaks kujuneks ilmselt julgeolek.

Presidendi nõunik Taavi Linnamäe ütles Delfile, et Eesti ja USA suhtlus on intensiivne. Ta viitas, et Eestis käis ka USA asepresident Mike Pence. "Mõte kohtumine korraldada on olnud. Ka USA poolt leitakse, et see on hea mõte," rääkis ta ja lisas, et kui midagi kindlat paika pannakse, siis teavitatakse sellest ka avalikkust.

Lahtine on seegi, kus kohtumine võiks aset leida. Ühe allika sõnutsi ei olene see Eesti tahtmisest, vaid ikkagi USA riigipea enda plaanidest ja ajakavast.

Põgusalt on Kaljulaid Trumpiga siiski suhelnud ja ka kätt surunud - seda juulis, mil Varssavis toimus kolme mere algatuse tippkohtumine.

Eesti, Läti, Leedu ja Ameerika Ühendriikide riigipead on neljakesi kohtunud näiteks augustis 2013 Washingtonis ja septembris 2014 Tallinnas. President Toomas Hendrik Ilves külastas eraldi Valget Maja George W. Bushi kutsel juunis 2007 ja juunis 2009, kui võõrustajaks oli juba Barack Obama. Balti riikide presidendid on osalenud ka Kesk- ja Ida-Euroopa maade ning USA mitmel tippkohtumisel kohtumisel, näiteks Varssavis ja Prahas.