Kersti Kaljulaid kohtub juuli alguses Donald Trumpiga

Nii Kaljulaid kui ka Trump võtavad 6.-7. juulil osa Varssavis toimuvast presidentide tippkohtumisest.

Presidendi kantselei kommunikatsioonispetsialist Mattias Tammet sõnas Delfile, et Eesti riigipea Kersti Kaljulaid viibib Poola president Duda kutsel 6-7. juulil Varssavis kohtudes Aadria mere, Musta mere ja Läänemere äärsete Kesk- ja Ida Euroopa riikide presidentidega, et koos arutada regiooni majanduse, transpordi ja energiapoliitikat.

Tippkohtumisel osaleb ka USA president Donald Trump, kes on kohtumise eel rõhutanud, et visiit kinnitab USA administratsiooni pühendumust Euroopale ja tihedaid sidemeid eriti selle regiooni riikidega. Kohtumisele on oodatud Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia presidendid.

Veebruaris kohtus Kaljulaid Müncheni julgeolekukonverentsi raames USA asepresidendi Mike Pence'iga. Kohtumisel osalesid ka Läti ja Leedu presidendid.