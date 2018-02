Kersti Kaljulaid hümniseadusest: ma ei näe selles tingimata halba, kuid pole ka kindel, et seda hädapärast vaja on

President Kersti Kaljulaid ütles intervjuus Maalehele, et tema mõtted praegu päevakorras oleva EKRE algatatud hümniseaduse teemal on kahetised.

EKRE sai nimelt hiljuti valmis seaduseelnõuga, mis reguleerib Eesti hümniga seotud küsimusi. Näiteks eeldab eelnõu, et hümni lauldakse alati püsti.

"Kui tegu on kirjeldava seadusega, siis ma ei näe selles tingimata halba. Kuigi ma pole ka kindel, et seda hädapärast vaja on," kommenteeris Kaljulaid. Talle absurdne see väide, et kui kirjutada hümn seadusesse, siis on see muutumatu. "Riigikogu muudab igal aastal palju seadusi," ütles ta.

Lisaks ütles ta, et ei poolda kommete seadusega reguleerimist. "Niipea kui hakkame ütlema, et need on head kombed, siis alati tekib küsimus, et kui me mõne hea kombe oleme seadusest ära unustanud, et kas see nüüd enam ei ole hea?" selgitas Kaljulaid.

Kaljulaid aga kindlasti ei poolda karistamist, kui hümni ei käsitleta nii, nagu seaduses ette nähtud. "Mina Eesti politseile küll seda töökoormust ei soovi. Las politsei tegeleb vägivalla vähendamise, liikluse kontrollimise, korra tagamise ja kõige muuga. Sellegi jaoks ei jätku meil piisavalt ressursse. Tuua siia juurde meelsusvalve oleks halb nii tehniliselt kui ideoloogiliselt.

