Kersti Kaljulaid: heategevust ei ole Eestis veel piisavalt palju võrreldes arenenumate ühiskondadega

President Kersti Kaljulaid osales täna Carolin Illenzeeri Fondi korraldatud heategevuslikul õhtusöögil, kus rääkis riigikaitsest ning ka heategevusest.

"Me oleme riigikaitsest harjunud mõtlema kui rauast, vormis meestest ja laskemoonast. Aga meil on reservarmee ja riigikaitse algab seega meie kodanike väärtustest ja kaitsetahtest. Tahtest kaitsta, tahtest väärtustada iseendaks olemist. Eesti lähenemisviis põhineb veendumusel, et julgeolekut luuakse selleks, et kaitsta inimõigusi, põhivabadusi ja peamisi inimlikke väärtusi. Need väärtused määravad meie elulaadi ja nende eest seisab Eesti ka laiemalt. Riiki saab kaitsta vaid kodanike ühise soovi korral teda kaitsta," ütles president Kaljulaid oma kõnes ning rõhutas, et Carolin Illenzeeri Fondist on saanud meie laiapindse riigikaitse loomulik osa, mis annab meie sõduritele teadmise, et nende lähedasi hoitakse ka siis, kui nad ise ei saa nende eest hoolitseda.

"Vabade kodanike vabal tahtel algatatul ongi aina suurem roll Eesti elu korraldamises. See näitab Eesti ühiskonna kasvamist tervikuna – kuigi kaitseväelased on sõtta saadetud riigi poolt, on märkimisväärne, et kodanikud ise on omal algatusel pannud õla alla selleks, et meie vormikandjaid toetada ja abistada," märkis ta.

"Heategevust ei ole Eestis veel piisavalt palju võrreldes arenenumate ühiskondadega. Keskmiselt iga inimese kohta, kes Eestis heategevuseks annetab, kasvõi kõige väiksema summa, tuleb meil neli inimest, kes ei anneta. Keskmine Eesti annetaja (ehk siis see üks inimene viiest) annab heategevuseks ühe protsendi oma sissetulekust. Usun, et nõustute, et see on kaugel sellest, mis me saaksime teha ning me kõik peame mõtlema, kuidas teha rohkem. Võib ju küsida, kuidas? Ma usun, et kui te vaatate otsa neile inimestele, kes täna on siia kogunenud, kui te vaatate otsa Carolin Illenzeerile, siis mõistate."