Kenderi kohtuasi jätkub siiski kinniselt?

Esmaspäevane istung Kaur Kenderi kohtuasjas pidi algselt olema avalik, kuid kuulutati siiski kinniseks.

Harju maakohtu pressiesindaja sõnul on Kaur Kenderi kaitsja Paul Keres esitanud kohtule täiendavaid taotluseid, mistõttu kohtuasi kinnisena jätkub. Avalikuks saamiseks peab kohus tõendite kohtuliku uurimise ära lõpetama. Millal see aga toimuma saab, on praegu ebaselge.

Nii Kaur Kenderi kui tema kaitsja jaoks on uudis üllatav.

"Mis mõttes? Siis on nad selle ümber otsustanud. Kindlasti pidi olema avalik," vastas Kender Delfi küsimusele.

"Ah soh!" oli täna samavõrd üllatunud Kenderi kaitsja Paul Keres. "Minu arust ükski minu taotlustest ei sisalda lapspornot," lisas Keres.

Esmaspäeval kell 10 toimuvat istungile on lubanud minna sajad inimesed, keda kohtusaali ei lubataks, kui istung tõesti kinniseks osutub.