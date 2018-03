Kemerovos hukkunute seas oli eesti perekonnanimega tüdruk, hukkusid ka tema kaks õde

Kemerovo kaubanduskeskuse tulekahjus hukkus eelmisel nädalavahetusel lisaks kümnetele teistele inimestele ka viieaastane Valeria Lilleväli.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja sõnul pole keegi nende poole pöördunud infoga, nagu oleks Kemerovo õnnetuses hukkunute seas Eesti kodanikke.

Pole täpsemat infot, kas Valeria Lilleväljal oli mingi seos Eestiga.

Eile kirjutas Lilleväljade perekonnast Meduza.io. Väljaande teatel hukkus tulekahjus ka Valeria kaks õde, mõlemad 11-aastased.

Valeria vanemad on Olga ja Aleksandr Lilleväli. Aleksandr rääkis, et viis tütred kinno vaatama multifilmi "Sherlock Holmes". Ta ostis igaühele topsi popkorni, viis nad saali ja läks ise esimesele korrusele ootama.

Seanss algas kell 14:40, poolteist tundi hiljem helistas üks tütardest isale ja teatas, et saali tekkis suits, aga tema koos õdedega ei saa saalist välja, sest uksed on lukustatud. Aleksandr sööstis appi, aga selleks ajaks oli kaubanduskeskuses juba väga palju suitsu.

"Ma jooksin trepist üles, keegi torkas mulle kätte märja lapi, katsin sellega nina. Kui olin jõudnud neljandale korrusele, lõin akna katki, et tõmme oleks ülesse, siis kukkusin. Tõusin aeglaselt, sain aru, et mul pole enam jõudu, sest olin vingugaasi sisse hinganud ja oleksin peaaegu minestanud. Tütar pidevalt helistas ja helistas mulle. Ma vaid karjusin talle telefoni, et ta üritaks saalist väljuda, aga ei saanud midagi teha, eespool oli juba tuli," rääkis Aleksandr. Seda rääkides langesid ta silmast pisarad.

Kuna ta ei saanud oma tütardeni läbi murda, läks ta trepist alla, et päästjaid aidata. Tänaval nägi ta esimest päästemeeskonda.

"Ma hüüdsin neile, et neljandal korrusel on lapsed luku taga suitsu täis saalis, nad tuleb välja tuua, nad on veel elus. Päästjad nõustusid, aga panid tervelt kolm minutit omale maske ette. Alles seejärel sisenesid nad hoonesse," rääkis Lilleväli.

Ta näitas päästjatele, millisest trepist saab kinosaali, aga seejärel tuli päästjatele teade, et kesktrepil on tulekahju ja nad läksid sinna. Ta küsis endale maski, et ise lastele appi minna, aga seda talle ei antud.

Olga Lilleväli jõudis kaubanduskeskusesse peale seda, kui kuulis mehelt, et lapsed on hukkunud. "Kui tuli põles, seisime kuus tundi tänaval, aga keegi ei tulnud kordagi meie juurde," rääkis Olga. Kaubanduskeskuse piirasid sisse agressiivselt käituvad politseinikud. Infot ei saanud nad kusagilt.