Kellest võiks saada järgmine tervise- ja tööminister? Delfi pakub välja kolm võimalikku kandidaati

Rannar Vassiljev

Praeguseks aktiivsest poliitikategemisest eemale tõmbunud Vassiljev oli aasta 2015 aprillist kuni septembrini Taavi Rõivase teise valitsuse tervise- ja tööminister, kuni pidi oma koha loovutama SDE esimeheks valitud ja valitsusse siirduda otsustanud Ossinovskile. Detsembrist 2016 asus Vassiljev juhtima Viru Haigla AS-i ja mullu oktoobrist läks ta tööle kommunikatsioonibüroosse Miltton Nordics, kus töötab vanemkonsultandina valitsussuhete alal. Aastatel 2009–2010 oli Vassiljev Rakvere linnapea, enne seda töötas ta neli aastat rahandus- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapeana. Aastatel 2014–2015 oli ta riigikogu rahanduskomisjoni esimees. Vassiljev on lõpetanud aastal 2004 Tartu Ülikooli politoloogia eriala. SDE liige on ta 30. aprillist 2001.

Maris Jesse

Ka aastast 2016 sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerina töötanud Jesse on eriti just tervisevaldkonnas väga kogenud. Enne asekantsleriks asumist oli ta aastatel 2008–2016 Tervise Arengu Instituudi peadirektor, aastatel 2009–2012 oli Jesse esimese eestlasena ka Maailma Terviseorganisatsiooni täitevkogu liige. Lisaks on ta olnud poliitikauuringute keskuse Praxis tervishoiupoliitika analüütik ja aastatel 1997–2002 haigekassa direktor. Jesse on aastal 1993 lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja ta on omandanud magistrikraadi London School of Hygiene and Tropical Medicine'ist ja London School of Economics and Political Science'ist. Ühessegi parteisse Jesse praegu ei kuulu, kuid 1. oktoobrist 1996 kuni 9. maini 2014 oli ta Reformierakonna liige.