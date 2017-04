Kellest saab Savisaare mantlipärija ehk Keskerakonna linnapeakandidaat?

Kuigi kalendrisse vaadates on kohalike valimisteni üpris palju aega, on selge, et Tallinna linnapeakandidaadi nimi on mõistlik avaldada juba kevadel. Näiteks Keskerakonna puhul on see siiani lahtine.

Praegu on Keskerakond nimetanud esinumbritena Taavi Aasa Mustamäel, Mihhail Kõlvarti Lasnamäel, Viktor Vassiljevi Haaberstis, Yana Toomi Põhja-Tallinnas, Andrei Novikovi Kristiines ja Tõnis Mölderi Pirital. Erakonna peasekretär Jaak Aab ütleb Delfile, et järgmistel Keskerakonna Tallinna nõukogu koosolekutel valitakse Kesklinna ning Nõmme esinumbrid.

"Kui ringkondade esinumbrid on nimetatud, tullakse välja linnapeakandidaadiga. Eeldatavasti valib Keskerakond oma linnapeakandidaadi aprillikuu jooksul või mai alguses. Tallinna linnapeakandidaadi valivad erakonna Tallinna nõukogu liikmed," lisab Aab.

Aab: vaid EKRE on kandidaadi kinnitanud

Ta toonitab, et debati tekkimiseks on väga oluline, et selle aja jooksul annavad ka teised erakonnad oma mõtetest ning eesmärkidest teada, nimetades ka mõned esinumbrid. "Minule teadaolevalt on ainult EKRE oma linnapeakandidaadi kinnitanud (Martin Helme - toim) ning Reformierakonnast tulnud signaalid on vihjanud sellele, et Kristen Michal soovib saada järgmiseks Tallinna linnapeaks. Kindlasti sooviksid valijad aga kinnitust, kes Vabaduse väljak 7 aadressile siiski kolida soovivad. Sellest otsusest sõltuvad lõppkokkuvõttes tasuta ühistranspordi ja muude Tallinna linna pakutavate teenuste tulevik, mille eest Keskerakond on seisnud," lisab ta.

Keskerakonna puhul on siiani enim räägitud Mihhail Kõlvarti ja Taavi Aasa võimalikust kandidatuurist. Sotside puhul on tõenäoline ilmselt Rainer Vakra. Kõrvalt vaadates on selge, et ta juba teebki kampaaniat – prügikoristustalgud ja muu taoline.

Reformierakondlastest on valimisolekust kandideerida rääkinud Kristen Michal. Möödunud nädalal sõnas ta Delfile, et lõplikud valimisnimekirjad kinnitatakse augustis, kuid ringkondade eestvedajad arutatakse läbi kevadel. Ta lisas, et valimisteni aega veel on ja kui asjad täpselt paigas, siis jagatakse seda ka avalikkusega.