Kellakeeramise lõppemine võib paar aastat edasi lükkuda

Kell Foto: Karin Kaljuläte

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsleri Kristi Talving sõnas Delfile, et Euroopa Nõukogus toimuvate arutelude käigus on laual ka ettepanek lõpetada kellakeeramine kaks aastat hiljem ehk 2021. aastal, et liikmesriikidel oleks rohkem aega koordineerida ajavööndid lähiriikidega.