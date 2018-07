Keit Pentus-Rosimannus: USA valimistesse sekkumises Kremli rolli pisendanud sõnade tagasivõtmine oli Trumpi jaoks ainumõeldav samm

Kremli eesmärk on Pentus-Rosimannuse hinnangul lõhkuda ühtehoidmine lääneriikide sees ja vahel. "Infosõja rünnakutes sobivad neile kõik relvad alates demokraatlike institutsioonide ja demokraatliku süsteemi diskrediteerimisest, infooperatsioonidest, häkkimisest, manipuleerimisest kuni küberrünnakuteni. Need kõik on ühe kurja erinevad kombitsad," märkis ta.

Nädala algul Atlantic Councilis toimunud arutelu tulemusel valminud ühissoovitused on Pentus-Rosimannuse sõnul esimene samm. "Kõik kohtumised senaatorite ja kongresmenidega kinnitasid üle, et Kongress on välispoliitilise joone hoidmisel tugev. Meie suhted USA-ga on sügavad ja kindlad, Eestit teatakse kui usaldusväärset ja head liitlast, seda tahame parlamendi ja Kongressi vahel otsekontakte hoides ka kindlustada," toonitas ta.