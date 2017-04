Keit Pentus-Rosimannus TTV-st: mitte vaadatavus pole Tallinna propamasina probleem, vaid selle häbiväärne sisu

Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus leiab, et Tallinna TV probleem pole mitte väikesed vaatajanumbrid, vaid selle vilets sisu.

"Mitte vaadatavus pole Tallinna propamasina probleem, vaid selle häbiväärne sisu. Sisu, mida on parimatele propaganda tehnoloogiatele omaselt üritatud varjutada aeg-ajalt eetrisse lastavate filmidega, mille vahele sokutatakse siis räiget ajupesu. Ja muidugi pole kõigel sellel mingit pistmist linna ülesannete täitmisega," kirjutas Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.

Pentus-Rosimannuse sõnul on Eesti ainus Euroopa Liitu kuuluv põhjamaa, mille peaministripartei suunab ja juhib meediat nii, on tekitanud ka rahvusvahelisel tasandil probleemi.

"Nii oli Soome suursaadik sunnitud juhtima hiljuti tähelepanu sellele, et TTV paljundab Eesti okupeerimist eitava ja Venemaa mõjutustegevust toetava tegelase vaateid. Teeb seda üle Eesti. Aastal 2017. Jüri Ratas ja Keskerakond - te teete oma meediamonstrumiga kahju Eesti mainele. Pange kinni see televisioon!" leiab Pentus-Rosimannus.

Mihhail Kõlvart ütles täna intervjuus Delfile, et Tallinna TV vaadatavus tõesti vaid 2 protsenti, kuid samuti maksumaksja raha eesti ülal peetaval ETV+-l 0,5 protsenti.

"Tallinna TV vaadatavus on kas stabiilne või kasvab. Hetkel on vaadatavus 1,5-2 protsenti, aga ETV+ vaadatavus on aga 0,5 protsenti ning pealegi on tegemist riigitelevisiooniga. Eelarve pole neil väiksem. Kas peaks jätkama või kinni panema, on keeruline arutelu," kommenteeris Kõlvart Delfile Tallinna TV jätkuvat eksisteerimist.

Tallinna TV sulgemine pole Kõlvarti sõnul kõne alla tulnud. "Kvaliteedist ja vaadatavusest on räägitud, kuid ma ei mäleta, et oleks kunagi tulnud jutuks võimalik kanali kinnipanek. Järgmise aasta linnaeelarve projekt ei ole küll veel laual.