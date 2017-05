Keit Pentus-Rosimannus: Semjonovile auraha andmine näitab, et Keskerakonna leping Putiniga kehtib jätkuvalt

Reformierakonna fraktsiooni kuuluva riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse hinnangul näitab tänane Tallinna linnavolikogu otsus anda teenetemärk teiste seas ka Inimõiguste Teabekeskuse juhile Aleksei Semjonovile seda, et Keskerakond pole muutunud.

Tallinna linnavolikogu kinnitas täna Tallinna teenetemärgi andmise otsuse eelnõu, mille kohaselt pälvib linnale osutatud eriliste teenete eest tänavu teenetemärgi 28 isikut, nende seas ka Inimõiguste Teabekeskuse juht Aleksei Semjonov.

„Eile väitis praegune peaminister Ratas mulle parlamendi puldist, et tema partei lepingut Putini parteiga pole võimalik tühistada, sest see sisuliselt ei kehtivat. Täna tuli järjekordne kinnitus, et kehtib küll ja kuidas veel. Selle lepingu sisulist kehtimist kinnitab tänane Keskerakonna otsus anda auraha tegelasele, kes on siin sisuliselt aastaid toimetanud Eesti kaitsepolitsei hinnangul Venemaa mõjutuspoliitika tööriistana,“ leidis Pentus-Rosimannus.

„Kogu see paatos, millega peaminister eile meie julgeolekupoliitikast ja hübriidohtudega võitlemise olulisusest parlamendis kõneles, on tema enda partei tänase otsusega naeruväärseks muudetud. Sama vana Keskerakond. Savisaarega või ilma. Midagi pole muutunud,“ lisas Pentus-Rosimannus.

Tänasel volikogu istungil oli päevakorras Tallinna vapimärgi ja Tallinna teenetemärgi saajate nimekirja kinnitamine.

Loe veel

Tallinna vapimärgi kavalerideks olid esitatud Elmo Nüganen ja Jaan Tammsalu. Elmo Nüganenile omistati Tallinna vapimärk märkimisväärse panuse eest Tallinna Linnateatri arengusse.

EELK Jaani koguduse õpetaja ja Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu nomineeriti pikaajalise pühendunud töö eest tallinlaste vaimuliku teejuhi ja hingehoidjana.

Tallinna volikogu otsustas anda Tallinna linnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärgi 2017. aastal 28 isikule. „Selles nimekirjas on kõik väärikad inimesed ja olen kindel, et nad kõik on sellise au väärilised“ ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Toivo Tootsen. „Mul on heameel, et Tallinnas on selline traditsioon tunnustada tublisid inimesi“ märkis Tootsen.