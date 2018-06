Keit Pentus-Rosimannus: lasteaias käimine ei peaks olema kohustuslik, küll aga võiks rühmad olla väiksemad

Mailis Repsi plaan, et kõik lapsed peaks lasteaias käima, sai palju tagasisidet. Keit Pentus-Rosimannus leiab, et fookus oli üldse valedel asjadel.

Haridusministeerium tutvustas täna alushariduse tulevikuplaane ja analüüsi. Muudatuste kohaselt hakatakse näiteks eraldama lisaraha selleks, et iga laps saaks 20 tundi nädalas tasuta lasteaias käia ja keegi ei jääks alusharidusest kõrvale.

Otseselt kohustuslikuks lasteaias käimine ei muutu. Ilmselt oli oma roll ka vastakal tagasisidel Repsi algsele ideele.

Pentus-Rosimannus kirjutab Facebookis, et plaanist taandumine on mõistlik. "Isegi kui eesmärk oli õige, siis väikeste inimeste sunniviisiline lasteaedadesse surumine oleks olnud alustamine valest otsast ja oleks ilmselt tekitanud päris paljudes asjatu protesti lasteaedade vastu - kui midagi sunnitakse riigi poolt jõuga peale, on trots lihtne tekkima. Riik ei pea kõike korraldama," arutleb ta.

"Kui Repsil on päriselt ka soov, et lasteaedades oleks õpetajatel võimalik rohkem ja individuaalsemalt lastega tegeleda, tasuks kaaluda hoopis lasteaiarühmade väiksemaks tegemist ilma, et lasteaed sellest rahaliselt kaotaks," pakub ta välja omapoolse idee.