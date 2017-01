Keila vallavolikogu esimehe ja vallavanema umbusaldus kukkus läbi

Tänasel Keila vallavolikogu erakorralisel istungil toimunud umbusaldusavaldus volikogu esimehele Aleksei Šatovile ja vallavanem Jaan Alverile kukkus läbi, kuna istungile saabus vaid kolm liiget 13-st.

Kokku 13-st Keila vallavolikogu liikmest osales istungil kolm liiget, kellest kaks oli umbusalduse poolt ja üks vastu. Kuna umbusaldus nõuab volikogu koosseisu enamuse poolthääli (7 häält), ei läinud umbusaldusavaldus läbi.

Umbusalduse algatasid 28. detsembril 2016 toimunud volikogu istungil vallavolikogu opositsioonifraktsiooni liikmed Kadri Tillemann, Jaana Roos, Peeter Schneider ja Kuldar Vassiljev. Umbusalduse põhjuseks oli asjaolu, et Keila valda ühinemisläbirääkimistel esindanud vallavanem Jaan Alver ja volikogu esimees Aleksei Šatov pole Keila valla ja Paldiski linna ühinemist toetades lähtunud kohalike elanike soovidest ja piirkonna arenguvajadustest.

Keila vallavolikogu esimees Aleksei Šatov ütles umbusalduse läbikukkumist kommenteerides, et selline asjade käik oli ilmselge, kuna tegemist oli lihtsalt vastaspoliitikute tehnilist laadi sammuga õigustamaks opositsiooni olemasolu ning selliseid umbusalduskatseid tehakse aasta jooksul ikka vähemalt korra. "Teisalt loen ma umbusaldusavalduse läbikukkumisest välja hoopiski koalitsiooni positiivse hinnangu tehtud tööle ning ühinemisläbirääkimistele," märkis vallavolikogu esimees.

"See, et eelmisel aasta sees ei õnnestunud vabatahtliku ühinemise korras luua nelja omavalitsust hõlmavat Lääne-Harju valda, ei olnud sugugi kinni neid läbirääkimisi vedanud Keila valla esindajate isikutes," märkis vallavanem Jaan Alver, lisades, et haldusreformi põhimõtete kohaselt lähtub ühinemine iga omavalitsuse soovist, mida omakorda väljendab nende volikogu. "Keila vald oli ja on ka hetkel huvitatud algselt plaanitud suurusega ja ühinemislepingu toonases variandis kokkulepitud tingimustel põhineva uue omavalitsuse loomisest. Selle saavutamiseks sai koostööpartneritega üle poole aasta ühiselt vaeva nähtud ning mõttekas oleks soovitud tulemuseni jõuda," selgitas Alver.

Keila vald asub Harju maakonna lääneosas. Keila valla pindala on 179 km² ning vallas elab üle 4900 elaniku. Keila vallas koosseisu kuuluvad 19 küla ja kolm alevikku - Klooga, Keila-Joa ja Karjaküla.