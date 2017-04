Keila linnavalitsus: minister Korb jättis Keila elanikega kohtumisele tulemata

Õigusvastase sundliitmise vastu seisvate Keila linna elanikega täna kohtuma pidanud riigihalduse minister Mihhail Korb jättis ootamatult Keilasse sõitmata ning saatis enda asemel kolm ametnikku, teatas Keila linnavalitsus.

Pärastlõunal kell 16 Keila Väärikate Ülikooli kogunenuid tabas ebameeldiv üllatus, kui ürituse korraldajad teatasid, et juba eelmisel kuul väljakuulutatud vestlusõhtu minister Korbiga toimub ilma ministrita.

Umbes 70 osaleja hulgas viibinud linnavalitsuse liikme Elmet Puhmi sõnul väljendasid inimesed küll pettumust ja pahameelt, kuid küsisid aktiivselt oma küsimusi siis neilt, kellelt sai küsida. "Kõige enam tekitas segadust ametnike väide, et kuigi haldusreformi piirkondliku komisjoni ametliku otsuse järgi pole Keila kunagi sundliidetavate hulka kuulnud ja valitsus tuli sundliitmise ideega välja iseseisvalt, on tegelikult kuskil olemas veel mingi teine komisjoni otsus, mis on Keilat justkui alati sundliidetavaks pidanud," rääkis Puhm. "Mind ennast jäi enim häirima see, et kui Lääne-Harju vallale tahetakse tõmbekeskuseks Keilat külge pookida, siis Ida-Virumaal käitub valitsus risti vastupidi. Aga kui sellele sai külaliste tähelepanu juhitud, siis öeldi, et ärme räägi Ida-Virumaast, räägime Lääne-Harjumaast," lisas ta.

Ministriga kohtuma tulnud Keila linnaelaniku Keiu Valge sõnul suhtus publik ametnikesse alguses üsna vaenulikult ja valas oma pahameele nende peale välja, seda enam, et vastused olid pealiskaudsed ega sisaldanud sisulisi argumente, miks Keila peaks hoolimata iseseisvana jätkamiseks vajalike tingimuste täitmisest enesemääramise õigusest ikkagi ilma jääma.

Peale ametnikke esinenud ja Keila sundliitmise juhtumit analüüsinud Soraineni advokaadibüroo advokaat Allar Jõks nentis, et ametnikke pole mõtet kiusata ning oma sõnumiga tuleb jõuda ikkagi poliitikuteni. Nii tema, kui ka järgmisena sundliitmise sotsiaalmajanduslikke tagajärgi tutvustanud volikogu aseesimees Jaan Murdla said publikult heakskiitva aplausi. Minister Korbi asemel kohale saabunud ametnikud Jõksi ja Murdla tutvustatud uuringute osas omapoolseid seisukohti ei avaldanud.

Hääletus Keila iseseisvuse üle toimub eeloleval pühapäeval ja esmaspäeval ning sellest saab osa võtta tavapärastes küsitluspunktides Keila Tervisekeskuses ja Keila Kultuurikeskuses ja pühapäeval ka elektrooniliselt.