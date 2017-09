Keila linn on hädas vandaalitseva noortekambaga

Keila linna elanikud on hädas seal vandaalitseva noortekambaga, kelle kelmustest on ajaga saanud kriminaalkuriteod.

Viimaste nädalate jooksul on mitmed Keila äriettevõtted langenud varguste ja vandaalitsemiste ohvriks, rünnatud on tänaval kõndinud inimesi ning tõenäoliselt langes sama seltskonna ohvriks ka vanainimene, kellelt võeti pangaautomaadi juures ära suur summa sularaha, täpselt 885 eurot, kirjutab ERR.

Keila peatänaval on keeruline leida kohalikku, kes noortekamba vägitegudest ei teaks, või kauplusi ja ärisid, kes poleks ühel või teisel viisil langenud nende ohvriks. "Vastab tõele, et Keilas on ligi aasta tegutsenud kamp noori inimesi, kes on terroriseerinud nii linna kui linnakodanikke, nende tavaelu kui ka vara," kinnitas Keila linnavalitsuse alaealiste komisjoni esimees Uno Paas.

Keila lauluväljakul lõhuti pingid, millest tehti sealsamas lõke, plastikkuulidega tulistati pargis inimesi, varastati kaupluse võti, mille abil suleti müüja kauplusesse, tänavatel lülitati välja elekter, lõhkudes lahti elektrikapi uksed, mistõttu on Keila linna elektrikapid nüüd kinni kolme tabalukuga.

Loetelu on väga pikk ja oma õigusi teavad vandaalitsejad oluliselt paremini kui kohustusi. Väiksemagi füüsilise sekkumise korral kaebavad nad ise. Nii näiteks lõi üks politsei poolt kohale toodud neiu alaealiste asjade komisjoni ukse jalaga lihtsalt kinni ja lahkus.

Loe veel

Linnapea Enno Fels saatis 31. augustil riigiprokuratuurile märgukirja, öeldes, et nad on olukorras, kus politsei suudab vaid fikseerida õigusrikkumised, need menetlused valdavalt lõpetatakse ning saadetakse alaealiste komisjonile, kellel pole samuti palju valikuid nende mõjutamiseks. Märgukirjas tuuakse ära ka alalise politseipatrulli puudumine Keilas.

Politsei jälle kinnitab, et patrull Keilas siiski käib ja oma tööd teeb, kuid iga probleemse noore valvamiseks neil politseinikku pole ning kindlasti poleks see ka lahendus nende taasühiskonnastamiseks.