Keila elanikke pahandab linnavolikogu plaan ehitada mõisaparki kortermajad

Keila linnavolikogu kehtestas Keila linna Jõesaare pargi detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada jõe kahe haru vahel paiknevale saarele kortermaja ja ridaelamu ning saada Keila linnal enda kasutusse park. Osa linlasi on sellele vastu ja kaaluvad kohtuteed.

Mullu suvel plaaniti ajaloolisesse Keila mõisaparki ehitada kortermaja, ridamaja ning paarismajad. Nüüd on ehitusplaan kahanenud ning kavas on kuni 34 korteriga kortermaja ja nelja korteriga ridamaja, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalse kaamera" uudiseid.

Elanikud ütlevad, et kõrghaljastusega alale keelas paarismaju ehitada keskkonnaministeerium: ehitatavale alale oli jõekaitsevööndiga määratud ehituspiirang, kuid keskkonnaamet andis loa jõe keelutsooni vähendada. Linn aga vaatab seda kui kompromissi arendajaga. Ehitamise eest annaks Ameerikas elav omanik ülejäänud pargiala tasuta linnale. Parki ehitamise vastu olevad elanikud ei välista ka kohtusse minemist, kuna leiavad, et linnavalitsus teenib arendaja huve.

Keila linnapea Enno Fels märkis, et linna huvi on saada see maa endale ja teha see kõigile linlastele kättesaadavaks, samas jääks avalikku kasutusse 15 hektarit pargipinda koos jõeäärse promenaadide, valgustuse ja mänguväljakutega.