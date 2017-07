Keeleteadlane: Tõniste tekst on pähe õpitud ja kõlab nagu üleskeeratud automaatkõneleja 19. sajandist

Rahandusminister Toomas Tõniste inglisekeelne sõnavõtt välisajakirjanike ees oli pähe õpitud: sellele viitab nii intonatsioon, lauseehitus kui ka teksti esitus, selgitas Tartu ülikooli eesti keele vanemteadur Tiit Hennoste.

Euroopa rahandusministrite kogunemisel (Ecofin) Brüsselis vastas Eesti rahandusminister Toomas Tõniste enne majja sisenemist Euroopa ajakirjanike küsimusele. Rahandusministri vastusest ning lisaküsimuse eiramisest kerkis küsimus, kas minister esitas päheõpitud teksti?

Ministeerium iseloomustas teksti kui tavapärast lühikest kõnet. Keeleteadlase Tiit Hennoste sõnul on tekst pähe õpitud. Sellele viitab ennekõike intonatsioon, aga ka lausete ehitus, peaaegu igasuguste järjeotsimiste puudumine ja pauside kasutus. "Spontaanselt kõneldes või ettevalmistatud teksti taasluues kõneldakse teistmoodi intonatsiooniga, laused ehitatakse teistmoodi, pause kasutatakse teistmoodi ja isegi parim kõneleja takerdub. Ja lisaks on see tekst esitatud algaja päheõppija kombel," selgitas Hennoste.

Uurides, kas taoline esitus kõlas Hennoste meelest veenvalt, vastas vanemteadur järgmiselt: "Veenvalt? Sellisel moel ajakirjanike mikrofonide ees esinedes veenvusest kõnelda oleks jaburus. See kõlas jubedalt. Nagu üleskeeratud automaatkõneleja 19. sajandist. Ma saan aru, et Tõniste on algaja poliitik. Aga veel jubedam on see, et tema abilised, kes peaks teda õpetama ja juhendama, tegutsevad sellisel ebakompetentsuse tasandil."

Vaata Tõniste intervjuud videost:

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna töötaja saadetud kommentaari kohaselt esines rahandusminister Toomas Tõniste koosoleku eesistujana ettevalmistatud sõnavõtuga, kus andis ülevaate kohtumise päevakorrast ja eesmärkidest. "Tegemist on tavapärase nn doorstep formaati lühikese kõnega. Seda kasutab enamik ministreid enda esindatava maa eesmärkide ja tegevusplaani tutvustamiseks," seisab teates.

Ministri pöördumise eesmärk oli ministeeriumi esindaja kinnitusel anda rahvusvahelisele meediale teada Eesti prioriteetidest finants- ja maksupoliitika valdkonnas. Selleks on Euroopa finantssektori tugevdamine, maksupoliitika moderniseerimine ning Euroopa Liidu 2018. aasta eelarves kokkuleppele jõudmine. "Eriliseks tegi olukorra, et meie minister juhatas esimest korda eesistujana ka rahandusministrite kohtumist ning tema sõnumid on seetõttu ka kõrgendatud avalikkuse tähelepanu all," teatas ministeerium. Teates kinnitatakse, et seekord ministril tõesti ajakirjanike küsimustele vastamiseks aega ja võimalust ei olnud.

Sõna võttis ka Jürgen Ligi

Brüsseli PR-gurude "lemmik" Jürgen Ligi iseloomustas rahandusminister Toomas Tõniste päheõpituna näivat inglisekeelset intervjuud kui õppematerjali, kuidas minister välismaa ajakirjanikega suhtlema peab. Teema on Ligile hingelähedane - mäletatavasti oli just tema intervjuu ministritele näiteks, kuidas ei tohiks kaamerate ees ajakirjanikega suhelda.

"Brüsseli PR-gurudel on nüüd valminud ka õppematerjal, kuidas minister välismaa ajakirjanikega suhtlema peab. Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest ja olla laitmatu kõiges," ironiseeris Jürgen Ligi oma Facebooki lehel, lisades, et "keegi pole veel olnud nii vahetu". Kuuldustele, et tegu on tavapärase oma maa eesmärkide tutvustamisega vastab kogenud ministriportfellide kandja, et ega ikka nii ei ole. "Sellist asja ega nõtkust pole enne olnud."