Keda pakuvad erakonnad Tallinna linnavolikogu esimeheks?

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni on jäänud alla kolme kuu. Omajagu on olnud juttu linnapeakandidaatidest, ent keda näevad erakonnad linnavolikogu esimehena? Selle koha pealt on parteid üsna kidakeelsed.

Praegu võimul oleva Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ühtegi nime öelda ei soovinud, kuna tema sõnul on väga raske valida volikogu esimeest, kui ei tea, kellele rahvas nendel valimistel oma hääle usaldab. "Sinna võivad saada inimesed, keda me ei arvagi, et saavad. Ei taha ennustada," lisas Korb.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal oli pisut jutukam, ent konkreetseid nimesid ei toonud esile temagi. "Kõigil, kes on valmis koos meiega Keskerakonna võimu Tallinnas lõpetama, on selleks võimalus. Kui moodustame koalitsiooni, ütleb demokraatlik tava, et volikogu esimees on erinevast poliitilisest jõust kui linnapea. Reformierakond esindab kõiki valijaid, kes tahavad Keskerakonna võimu lõppu. Tallinna valimiste järel tuleb järgmise sammuna tagasi pöörata astmeline tulumaks ja maksutõusud riigis," rääkis Michal.

Isamaa ja Res Publica liidu peasekretär Priit Sibul ütles aga Delfile, et nende ridadest sobiks linnavolikogu esimeheks hästi Viktoria Ladõsnkaja.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul ei ole parteil enne augusti alguses toimuvat kampaania avaüritust plaanis programmi ja nimede kohta senisest rohkem välja käia. "Kuni selle hetkeni niimoodi jupikaupa informatsiooni ei tilguta. Varuge kannatust, ei ole palju jäänud," sõnas Helme.

Sotsiaaldemokraadidki ei ole tänaseks Tallinna volikogu esimehe kandidaati kinnitanud. "Aga meil on Tallinnas tugev nimekiri ja sealt leiab mitmeid väga häid inimesi sellesse ametisse. Kui mõelda, kellel on ka kogemusi värvikate rühmade juhtimisega, siis meenuvad esimestena Tallinna Ülikooli õppejõud Barbi Pilvre, GAG õpilaste üks lemmikõpetajaid Jaak Juske ja lindude-loomadegi hingeelu hästi tundev Aleksei Turovski," ütles Sotsiaaldemokraatide kandidaat Tallinna linnapea kohale Rainer Vakra.

Vabaerakond Tallinnas oma nimekirjaga ei kandideeri, kuid erakonna tegevjuht Märt Meesak rääkis, et linnavolikogu esimees võiks olla mõne valimisliidu liige. "Valimisliite on Tallinnas päris mitu ja ma arvan, et see on õige suund," ütles Meesak.

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 15. oktoobril.