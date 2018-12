Katri Raik vastuseks Mart Helmele: ränne ei võrdu terrorismiga ja sellise asja väitmine on vastutustundetu

Mart Helme (EKRE) sõnas hommikul, et tema meelest on kõige traagilisem, et Eesti poliitikud keelduvad Lääne-Euroopa kogemusest õppimast. "Valitsus kavatseb nädala pärast kinnitada ÜRO peaassambleel Eesti liitumise ÜRO rändeleppega ja see teeb Eestist pikas plaanis islamiterrorismi importiva riigi. Praegu on veel aega ümber mõelda ja mitte avada meie riigi uksi massiimmigratsioonile ja sellega kaasnevale islamiterrorismile."

Katri Raik selgitab, et nagu mõnelgi varasemal juhul, korraldas eilse rünnaku inimene, kes on ise Euroopa Liidus sündinud ja sealsamas oma koduriigis radikaliseerunud. "Terrorismil ei ole rahvust. Me peame tegelema põhjustega, miks inimesed radikaliseeruvad. Muidugi peame piirama terroristlike rühmituste info levitamise võimalusi. Üks samm selleks on terroristliku veebisisu kiire eemaldamise eelnõu, mis sai just eelmisel nädalal Euroopa Liidu siseministrite heakskiidu ja mis võidakse Euroopa Parlamendis vastu võtta veel enne kevadisi valimisi."

Raik viitab, et terrorism toitub "kangelastest", nii et isegi postuumselt saadud 15 minutit kuulsust ajakirjanduses tundub olevat seda väärt, et tappa kümneid ja kümneid inimesi, et oma nimi ja pilt meediasse saada. "Ja terrorism toitub hirmust, mida terroristid rünnakutega külvata püüavad, ja millele poliitikud ise hoogu annavad valeväiteid sisaldavate ja paanikat õhutavate arvamusavaldustega."