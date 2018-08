Katri Raik uuest fraktsioonist: nabanöör, mis ühendas Narva võimu Eesti keskvõimuga, katkes

Tänasel Narva volikogu istungil moodustati uus fraktsioon Meie Kodu On Narva, millega ühinesid 20 endist Keskerakonna fraktsiooni liiget 21st. "Nabanöör, mis ühendas Narva võimu Eesti keskvõimuga, katkes. Nii see kauaks ei jää ja jääda ei saa. Sedasama mõtet on täna avaldanud peaminister Jüri Ratas," ütles Raik.

"Kindlasti ei saa võimumuutus kaasa tuua Narva ja ülejäänud Eesti kaugenemist," rõhutas Raik.

"Lühemaks või pikemaks ajaks on linnas võidu saanud need, kes on loonud oma toitumisahela, mille liikmel on linnas, kus keskmine palk on 802 eurot, mõnus elada. See ei ole õige ega õiglane. Keskerakonna nime on Narvas kurjasti ära kasutanud. Valijad on ju usaldanud Keskerakonda, mida Narvas täna enam sisuliselt ei ole," tõdes Raik.

Raik ja fraktsioon Meie Narva kutsuvad üles mõtlema, arutama ja toetama Narva arengut ning tegelema linna arengu põhiliste väljakutsetega: töökohad, palk, elukeskkond. "Linnas elavaid inimesi paneb endiselt muretsema haigla töö kvaliteet ja teenuse kättesaadavus, muuseum ja selle uus ekspositsioon ning koolide saatus Narvas. Ainult töövõimeline linnavõim suudab taotleda Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Iga volikogu liige on võtnud endale vabatahtlikult kohustuse teenida linna ja selle inimesi," sõnas Raik.

Narva linnavolikogu keskfraktsioonist välja astunud 20 volinikku moodustasid täna oma fraktsiooni Meie Kodu On Narva. Volikogu esimeheks valiti Irina Janovitš.