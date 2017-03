Katri Raik: sisekaitseakadeemia kolimine Narva toob paratamatult kaasa löögi hariduse kvaliteedile

Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raiki sõnul ootab täna 25. tegevusaastat tähistava akadeemia pere valitsuse otsust Narva kolimise suhtes ning soovib jätkata oma kooli arendamist.

“Eesti inimeste turvalisus algab sisekaitseakadeemiast ja sõltub meie poolt antava hariduse kvaliteedist. Otsustame Eesti riigi üle just meie vilistlaste järgi. Suurim tunnustus akadeemia tööle on Eesti rahva usaldus politsei- ja päästeteenistuse vastu,” kommenteeris rektor Katri Raik.

Akadeemia möödunud aasta arengukavas võeti vastu ambitsioonikas plaan kujuneda Euroopa juhtivaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks. Muuhulgas eeldab see uue õppekeskuse rajamist, mis on kavandatud Piritale, kuid mille väljaehitamine on viimastel kuudel sattunud küsimärgi alla.

“Samal ajal, kui sisekaitseakadeemia koguneb täna õhtul pidulikule juubeliaktusele, arutab vabariigi valitsus selle üle, kas akadeemia peaks oma tegevust suuremas või väiksemas mahus jätkama hoopis Narvas,” tunnistas Katri Raik kokkusattumust.

Rektori sõnul ootab akadeemia pere otsust ja soovib jätkata oma kooli arendamist. “Narva kolimine tähendab ühe kooli sulgemist ja Narvas teise rajamist. See toob paratamatult kaasa löögi hariduse kvaliteedile,” on rektor murelik.

Esialgse nimega Eesti Sisekaitse Akadeemia asutati vabariigi valitsuse määrusega 1992. aasta aprillis. Sellega pandi alus maailmas unikaalsele õppeasutusele, mis koondab siseturvalisuse valdkondade spetsialistide koolituse kogu riigis ühte õppeasutusse ning pakub õpet nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel. Tasemeõppega paralleelselt toimub sisekaitseakadeemias erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ning korraldatakse täienduskoolitust.

Loe veel

Praegu omandab sisekaitseakadeemias haridust 916 õppijat, neist 244 kutse- ja 672 kõrgharidusõppes (sh 112 magistranti). Täienduskoolitustel osalejate arv ulatub ligikaudu 10 000 inimeseni aastas. Kaheteistkümnes gümnaasiumis üle Eesti toimub akadeemia eestvedamisel sisekaitseline eelkoolitus. Töötajaid on akadeemias 219, sh 81 korralist õppejõudu. Lisaks panustab õppetegevusse üle 200 külalisõppejõu, kellest suurem osa töötab igapäevaselt mõnes sisejulgeolekuasutuses.

Sisekaitseakadeemia koosneb viiest õppeüksusest: päästekolledž, politsei- ja piirivalvekolledž, justiitskolledž, finantskolledž ning sisejulgeoleku instituut. Õppetöö toimub Tallinnas, Paikusel ja Väike-Maarjas.

Sisekaitseakadeemia vilistlasi on kokku üle 10 000. Lõpetajatele on peamised tööandjad politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, maksu- ja tolliamet, vanglateenistus ja häirekeskus.

Täna tähistab Sisekaitseakadeemia oma 25. aastapäeva piduliku kontsertaktusega Nordea Kontserdimajas.