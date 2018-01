Katolik kirik küsib paavsti visiidi ajaks kiriku korrastamiseks raha

Rooma-Katolik Kirik taotleb seoses sügisese paavst Franciscuse Eesti visiidiga pühakodade programmist raha, et teha erinevaid välis- ja sisetöid Peeter-Pauli katedraalis Tallinnas, mida paavst kindlasti külastab.

"Käesolev aasta on eriline mitte ainult Rooma-Katoliku Kirikule Eestis, vaid tervele Eesti riigile ja rahvale, kui sügisel külastab Eestit paavst Franciscus. Paavst Franciscus külastab kindlasti ka Peeter-Pauli katedraali Tallinnas ning lisaks Pühale Isale külastab katedraali nii selle riigivisiidi päeval kui ka sellele eelnevatel ja järgnevatel päevadel väga suur hulk palverändureid nii Eestist kui teistest riikidest. Meie Peeter-Pauli kirik saab olema kindlasti tutvustatud ja nähtav ka läbi rahvusvahelise telepildi," kirjutas Rooma-Katoliku piiskop Philippe Jean-Charles Jourdan muinsuskaitseametile neljapäeval saadetud kirjas.

Jourdan kirjutas taotluse selgituseks veel, et riiklikust programmist "pühakodade säilitamine ja areng" on siiani eraldatud restaureerimistoetust vaid ühele katoliku kiriku pühakojale ja seda eelmisel perioodil. 2014. aastast tänavuseni kestva perioodi jooksul ei ole katoliku kiriku kogudused restaureerimistoetusi saanud.

"Arvestades programmi üht aluspõhimõtet, et programm on suunatud kõigi konfessioonide pühakodade säilitamiseks ja arenguks, peame seda silmas pidades proportsionaalseks ja põhjendatuks, kui Rooma-Katoliku Kiriku Tallinna koguduse poolt sellesse programmiperioodi esitatud taotlus võiks leida programmi juhtnõukogu liikmete toetuse," selgitas Jourdan.

"Teiste konfessioonide näitel ei oleks Tallinnas asuva koguduse toetamine pretsedendiks. Nii eraldati Pühakodade programmist nt 2006. aastal EELK Tallinna Jaani kiriku interjööri restaureerimistöödeks 5 miljonit krooni, samuti on sealt saanud toetust MPEÕK Tallinna Jumalaema Sündimise Kaasani pühakuju kirik," kirjutas Jourdan.

Tallinna Peeter-Pauli koguduse poolt Pühakodade programmist toetuse saamiseks esitatud taotlus sisaldab erinevaid välis- ja sisetöid, mis oleksid katedraali juures vajalikud.

"Samas anname endile loomulikult aru, et kõigi nende tööde osas ei ole programmist toetuse saamine mõeldav. Oleme kindlasti valmis koostööks programmi juhtnõukogu ja Muinsuskaitseametiga, et operatiivselt määratleda konkreetsed prioriteetsed tööd, mis on esmajoones olulised (katus, välisfassaad, aknad, siseinterjööri teatud tööd), juhul kui juhtnõukogu peab põhimõtteliselt võimalikuks kogudusele toetus eraldada," kirjutas Jourdan.

Pühakodade programmi juhtnõukogu koosolek on järgmise nädala kolmapäeval ja selle kavas on 2018. aasta eelarve kinnitamine, mille sees otsustatakse ka tänavused toetuste saajad, vahendas ERRi uudisteportaal.

Riiklik programm "Pühakodade säilitamine ja areng" kiideti valitsuse poolt heaks märtsis 2003 ning selle tegevus kavandati kümneks aastaks. Programmi eesmärk oli tagada pühakodade kui Eesti kultuuri- ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilimine. 2013. aastal kinnitati programmi jätkumine aastateks 2014-2018. Programmi eelarve maht kinnitatakse igal aastal riigieelarveseadusega. Viimastel aastatel on kogu programmi eelarve maht aastas olnud 722 000 eurot.

Katoliku kogudus tegi kuu aega tagasi ka üleskutse paavst Franciscuse visiidi ettevalmistamiseks annetuste kogumiseks, kus on samuti üheks eesmärgiks saadud annetustega värskendada ja teha võimalikke parandustöid Peeter-Pauli kirikus ja selle hoovis.