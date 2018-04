Käte väänamine ja tooliga vastu selga ehk kui õpilane ründab õpetajat

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Jürgen Rakaselg ütleb, et koolides toimuvad vägivallajuhtumid on aastakümnete jooksul vähenenud, kuid aeg-ajalt tuleb neid siiski ette, kirjutab Õhtuleht.

„Põhjalikku statistikat selle kohta koostatud pole, kuid kirjeldused on pigem sellised, mis räägivad ka muu maailma kogemusega sarnaselt: 9 juhul 10st ei ole õpetaja kuidagi õpilase poolset reaktsiooni tekitanud või põhjustanud.

„Tüüpiliselt üritatakse demonstreerida verbaalselt enda üleolekut või võimu, aga seda, et füüsiliselt õpetajat rünnatakse, see on ikkagi suhteliselt tavatu olukord,“ tõdeb Rakaselg viidates, et säärased juhtumid leiavad aset pigem just põhikooli lõpuklassides.

„Mõtlesin, et ta tahab minu telefoni ära varastada“ ja „Mulle tundus, et õpetaja soovib mulle kallale tulla,“ on öelnud vägivaldseks muutunud õpilased vabanduseks.

Kui nooruk on aga oma õpetajale füüsiliselt kallale läinud, siis tuletab Rakaselg meelde, et ka õpetaja on inimene ja tal on ka õigus end rünnaku eest kaitsta.

