Kasvatusteadlane Viive-Riina Ruus: oleme maailma viie rikkama riigi hulgas, seda meie noorte tarkuse poolest

Eesti õpilase õppeedukust mõjutavad pigem head õpetajad, kui pere majandusseis. Tippude hulka jõuavad tõenäolisemalt need, kelle rahakott lubab raamatuid osta ja eliitkoolis käia.

Need on ainult mõned järeldused, mida on PISA testi tulemustest välja lugenud kasvatusteadlane Viive-Riina Ruus (80), kellega istume rahvusraamatukogu töötoas ja üritame aru saada Eesti koolilaste eduloost.

"Meie laste edu mõjutavad kindlasti Eesti õpetajate kõrge tase, kindlakäeline ja selge õpetamisrežiim ning lastele loodud head võimalused osaleda loodusteaduslikes huviringides ja olümpiaadidel," võtab Ruus kokku PISA testi edukuse põhjused.

"Ma julgen väita, et me juba oleme maailma viie rikkama riigi hulgas, seda meie noorte tarkuse poolest," lausub Ruus.

