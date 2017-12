Kasvas Tallinna linnavalitsus, kasvab ka pressiteenistus

Tallinna pressiteenistusse Raepress luuakse üks ametikoht juurde.

Järgmisel neljapäeval hakkab Tallinna linnavolikogu arutama linna ametiasutuste teenistuskohtade aru muutmist, millise ettepaneku on teinud äsja ametisse saanud Taavi Aasa linnavalitsus. Dokumendist selgub, et senisele 1422 teenistuskohale lisandub järgmise aasta märtsiks veel 40 teenistuskohta.

Üks neist luuakse ka linna pressiteenistusse Raepress. Seal on praegu lisaks Raepressi juhataja kohale veel viis toimetaja kohta, millele siis järgmise aasta algusest lisandub veel üks toimetaja. Linnajuhid põhjendavad lisainimese palkamise vajadust sellega, et ka linnavalitsus on kasvanud.

"Täiendava toimetaja töökoha loomise tingib asjaolu, et alates 10. novembrist 2017 on linnavalitsuse liikmete arv varasema seitsme asemel kaheksa, mis suurendab Raepressi töömahtu märgatavalt nii eestikeelsete kui venekeelsete uudiste tootmisel ja linnavalitsuse liikmete abistamisel suhtluses meediaga," seisab eelnõu seletuskirjas.

Toimetaja ülesanneteks on eelnõu seletuskirjas märgitud linna elu kajastatavate uudiste koostamine ning tõlkimine eesti keelest vene keelde ja vastupidi, abilinnapea meedia-alase tegevuse kureerimine ja linna venekeelsete meediasuhete korraldamine.

Tasub meenutada, et lisaks Raepressile on linnas ka avalike suhete teenistus, kus on tööl viis ametnikku. Ajalehes Pealinn töötab 11 inimest, ajalehes Stolitsa 9 inimest.