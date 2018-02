Kas vanglas peab olema halb? Delfi TV teeb otseülekande Tallinna vanglas toimuvalt ideedekonverentsilt

Reedel, 2. märtsil toimub Tallinna vanglas TedX formaadis ideedekonverents, kus teadlaste ja ühiskonnategelaste kõrval astuvad 18-minutilise kõnega üles ka endised kinnipeetavad. Konverentsi on võimalik jälgida otsepildis Delfi TV kaudu.

TEDx Tallinna vangla eestvedajad Mari-Liis Sööt ja Margot Olesk rääkisid konverentsi jaoks lindistatud podcastis, et ühiskond peaks nende hinnangul kaasa mõtlema selle üle, kuidas Eestis vanglad kinnipeetavaid vangistuse järgseks eluks ette valmistavad. „Müüritud on sõnamäng müürita olekust ja müüride vahel olekust ja meie konverentsi eesmärk on tekitada ühiskonnas huvi vanglate vastu,“ ütles justiitsministeeriumis töötav Mari-Liis Sööt.

Tartu ülikoolis doktorandina vanglate teemat uuriv Margot Olesk viitas ühele retoorilisele küsimusele vanglate kohta: mis juhtub jääkuubikuga sügavkülmas? Tõenäoliselt mitte midagi. „Ehk et kui vangla ongi ainult selline koht, mis sulgeb inimese kusagile kambrisse, siis tõenäoliselt ühiskond tunneb end turvalisemana,“ arutles Olesk. „Aga kui see isik välja saab, mis siis saab? Samamoodi ei juhtu ainult julgeolekule rõhuvas vanglas inimesega mitte midagi, ta pigem muutub hullemaks.“

Loe veel

Söödi eestvedamisel valmisid konverentsi eel neli podcasti osa, mis aitavad avada Eesti ja Euroopa vanglate elu-olu. Näiteks teises osas räägivad endised kinnipeetavad Eesti vanglate elu-olu üle, kolmandas kirjeldab Norra vanglate olukorda Oslo vangla direktor ja neljandas arutatakse Eesti ettevõtjatega kinnipeetavate tööle võtmise võimalustest.

Üritust tutvustavat podcasti on võimalik kuulata siit:

Tallinna vanglasse kohapeale konverentsi vaatama minekuks on väike kogus pileteid juba välja jagatud. Peale otseülekande Delfi TV-s võivad huvilised võtta osa konverentsi ühisvaatamisest Balti jaamas. Otseülekanne algab reedel kell 10. Esinejate ja päevakava kohta leiad rohkem informatsiooni ürituse koduleheküljelt.