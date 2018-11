Kas valitsus laguneb? Sven Mikser: poliitilist koostööd ja ühismeelt selles valitsuses enam pole

Mikser oli õhtul "Aktuaalse kaamera" otsestuudios ning nentis, et on väga kahetsusväärne, kuidas praegu otsuseid langetatakse. "Esimene kord, kus massiivse hirmutamiskampaania tagajärjel Eesti riigi välispoliitilisi põhimõtteid muudetakse," kritiseeris ta ja lisas, et sel on väga tõsised tagajärjed, seda ka sisepoliitiliselt.

Uudisteankur Priit Kuusk uuris, miks Isamaa ikkagi otsuse blokeeris. Populism või jonn? Mikser viitas, et viimaste uuringute põhjal on isamaa toetus napp 4,6 protsenti. "Kõlbab, mis tahes taktika, et oma toetust kadunud valijate silmis pisut tõsta. Eks küsimus neile, mis on selle taga. Küsimus pole juriidiline ega isegi seotud võimaliku tulevase rahvusvahelise tavaõigusega, küsimus on puhtalt sisepoliitiline. See, kuidas jõudsime tänase tulemuseni, on väga negatiivne pretsedent," nentis Mikser.

"Kas tahate jätkata, kui partnerid alt veavad," uuris Kuusk Mikserilt. Too kostis, et valitsus kollegiaalse organi mõttes, seda enam ei ole. "Minul ei ole kinnismõtet olla iga hinna eest valitsuses," viitas ta, ent rõhutas, et pole mõtet teha selliseid otsuseid kuuma peaga, tuleb läbi kaaluda. "Ma usun, et Eestis on küllalt palju neid inimesi, kes tahavad näha, et keegi selgesõnaliselt seisab liberaalsete väärtuste eest," arutles ta ja ütles, et valikud tuleb läbi arutada. Ta jutust kõlas läbi, et ta kaalub tõsiselt seda, et oma ministriportfell varna riputada.

Ta ei öelnud siiski, et oleks paslik kolm ja pool kuud enne valimisi valitsus välja vahetada. Ta märkis ka, et kui pole toimivat valitsust, peab olema ikkagi nö hooldaja valitsus (caretaker), kes vaatab, et igapäevane administreerimine ministeeriumites oleks olemas. "On tõsi, et poliitilist koostööd ja ühismeelt selles valitsuses enam pole."