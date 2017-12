Kas vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab juubeliaastal NO99?

Teatriinimeste seas levib info, et vabariigi 100. aastapäeva suurejoonelise kontserdi lavastamise usaldab presidendi kantselei teatrile NO99. Presidendi kantselei teatel on loovmeeskond veel lahtine, Tiit Ojasoo soovitab oodata ametlikku pressiteadet.

Kuigi vabariigi aastapäevani on vaid kaks ja pool kuud, on presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul läbirääkimised kontserdi lavastamise osas alles pooleli. „Me konsulteerime erinevate loomeinimestega, et leida parim lahendus selle väärika sündmuse korraldamiseks. Enne, kui ei ole ühe, teise või kolmandaga käed löödud, ei oleks minust kena ühtesid või teisi nimesid hakata välja käima,” ütles Linnamäe.

Linnamäe sõnul sai ka 99. aastapäeva kontserdi loovmeeskond paika alles jaanuari esimeses pooles, seega pole olukorras midagi tavatut.

NO99 lavastaja Tiit Ojasoo teatas pärast pisukest vaikust, et tema praegu ei kommenteeri. „Võiksite oodata ametlikku pressiteadet,” soovitas Ojasoo vaid.

Viimase vabariigi aastapäeva kontserdi lavastas Jaak Prints.