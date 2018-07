Kas "uued mustsärklased" ikka tohivad ministrite kodude ette meelt avaldama minna?

Liikumine Kõik Koos avaldas täna Delfi TV stuudios, et on võtnud plaani poliitikud tõeliselt vastutama panna, muu hulgas mõeldakse tõsimeeli minna ministrite majade ette piketeerima. Mida arvab sellisest Eestis ennekuulmatust taktikast kaitsepolitsei - kas valitsusliikme kodumaja ees ikka tohib protesteerida?

Liikumine Kõik Koos on kasvanud välja protestist aktsiisipoliitika vastu, kui Facebookist alanud meeleavaldus oodatust kõvasti suuremaks paisus. Mõnesaja asemel liikusid 24. veebruaril tuhanded autodega Läti poole. Nüüd sõidavad nad taas ja tahavad enamat, plaanis on uued aktsioonid. "20. augustil tahaks nõuda, et hakataks vastutama. See on esimene kord, kui otseselt midagi nõuame. Kui vaja, tuleme uute mustsärklastena. Järgmised meeleavaldused tulevad ministrite oma kodude juures. Nad tunnevad oma nahaga vastutust," täristavad liikumise juhtkujud sõnakuule.

Mida arvab säärasest Eesti olude kohta tavatult jõulisest plaanist kaitsepolitsei? Eesti on vaba maa, ent seaduste järgi ei saa kodudesse minna ei ilma kutsumata, ütles Delfile kapo pressiesindaja Harry Puusepp. „Põhiseaduse järgi on kodu püha. Kui midagi läheb seadusega vastuollu, siis õiguskaitseorganid talitavad vastavalt. Tänaval maja ees võib ikka meelt avaldada,“ lisas ta.