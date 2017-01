Kas USA eriväelased on Eestis? Jah, ilmselt on nad siin üsna tihti

Eesti kaitseministeerium ei kommenteeri, kas ka praegu on Eestis USA eriväelased. Leedu kaitseministeeriumi kinnitusel on Leedus praegu USA eriväelased.

New York Timesi andmetel on tosinkond USA eriväelast aga igas Balti riigis, et Venemaad võimalikust rünnakust heidutada.

"USA erioperatsioonide sõdurite viibimine Leedus on üks heidutusmeetmeid ja USA relvajõududega tehtava pikaajalise koostöö vorme. Nad saabusid siia piirkonda meie kutsel ja jäävad nii kauaks, kui piirkonna julgeolekuolukord seda nõuab," ütles BNS-ile Leedu ministeeriumi pressitöötaja Asta Galdikaitė.

Eesti kaitseministeerium USA eriväelaste Eestis viibimist ei kinnitanud ega lükanud ümber. Samas poleks USA eriväelaste viibimine Eestis sugugi mitte esmakordne, sellest on varem korduvalt räägitud.

Näiteks kirjutas EPL 2014. aasta suvel, et USA armee Euroopa väejuhatuse plaanide kohaselt tahetakse Ukraina kriisi ja Venemaa tegevuse tõttu alaliselt Ida-Euroopasse NATO piirialadele paigutada sadakond eriväelast, kelle ülesanne on treenida kohalikke eriväelasi.

Tollal kinnitas seda ka kaitseministeerium. "Hindame kõrgelt Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse otsust muuta erivägede kohalolek meie piirkonnas alaliseks," ütles tollal kaitseministeeriumi pressiesindaja Artur Jugaste. Tollal ei avaldatud üksuse suurust ja täpseid tegevusi.

Loe veel

2015. aasta juulis rääkis NATO eriväelastest Balti riikides NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Philip Breedlove. Tollal kommenteeris kaitsevägi, et Eesti ja liitlasriikide eriväelased osalevad tihti koos õppustel, sealhulgas ka Eestis.

2015. aasta aprillis toimus Eestis NATO eriüksuste staabiõppuse Trident Jaguar, mille raames harjutas NATO erioperatsioonide väejuhatus eriüksuste juhtimist olukorras, kus arenev kriis nõuab liitlasvägede kiiret sekkumist.

Eelmise aasta mais toimus kaitseväe eriüksuse võitlejate õppus Dagger koos kaitseliitlastega, kus keskenduti sõjalise toetuse ja tavatu sõjapidamise harjutamisele.

Õppus Dagger oli seotud ka mujal Ida-Euroopas toimuva regionaalse erioperatsioonide õppusega Trojan Footprint, mis võimaldas Eestisse õppusele tuua nii teiste riikide eriväelasi kui ka õhutranspordivahendeid nagu näiteks hübriidlennuk CV-22 Osprey ja kopter Chinook, teatas kaitsevägi tollal.

Kokkuvõttes saab öelda, et NATO riikide eriüksuslasi on viimase kolme aasta jooksul olnud tihedalt Eestis näha. Kuigi nende tegevusest ei räägita palju, võib pigem eeldada, et mingi NATO eriüksus on Eestis kas kogu aeg või väga tihti. Nende üheks tegevuseks on kohalike eriüksuslaste väljaõpetamine. Mida nad veel teevad ja millistest üksustest nad ise on (sest eriüksuslasi on päris mitut liiki), pole aga teada.