Kas Tuuli Koch teenib sarnaselt Priit Simsonile 2500 eurot või rohkemgi? Taavi Aasa nõunikearmee palgad on paras saladus

Kuigi Tallinna linnapea Taavi Aas on viimasel ajal palganud juurde mitmeid nõunikke, sealhulgas enda parteikaaslaste hulgast, keeldub Tallinna linnavalitsus kategooriliselt praeguste linnapea nõunike palgaandmete avalikustamisest. Möödunud kevadel avaldatud andmete põhjal võib oletada, et palk võib olla isegi 2500 eurot.

Tallinna linnapea Taavi Aasa nõunik Priit Simson vastas Delfile avaliku teenistuse seadusele viidates, et neil ei ole mingisugust kavatsust enne 1. maid ametnike palkasid avalikustada. Avaliku teenistuse seadus sätestab aga, et 1. mai on palkade avalikustamise viimane tärmin ja palgad võib avaldada ka varem.

Simson mingisugust teist põhjust palkade mitteavaldamiseks ei toonud. "Miks see palkade teema teid üldse niiväga huvitab? Aga missugune on teie enda palk?" torkas Simson.

Eile avaldas Delfi artikli, kus teatati Tallinna linnapea Taavi Aasa järjekordse uue nõuniku töölevõtmisest. Aasa büroos on nüüd kümme töötajat: Jekaterina Fedkina, Keidi Võsu, Jüri Kuuskemaa, Juhan Paadam, Tuuli Koch, Jekaterina Laidinen, Priit Simson, Kristjan Maasalu, Lev Vaino ja Angelika Kallakmaa-Kapsta.

Neist osa olid palgal ka mullu. Nende palgad olid 1. mai 2017 seisuga järgmised: Jüri Kuuskemaal 1480 eurot, Juhan Paadamil 1870 eurot ja Priit Simsonil 2500 eurot.

Taavi Aasa kõrval näeb avalikel üritusel pea alati ka Edgar Savisaare kunagist paremat kätt ehk Moonika Parkseppa (endise nimega Batrakova). Tema ametikohaks on linnavalitsuse liikmete büroode juht. Mullu 1. mai seisuga teenis ta 2225 eurot kuus.