Kas Trumpi sissesõidukeeld moslemiriikide kodanikele on tekitanud probleeme ka Eestist väljumisel?

USA president Donald Trump keelas nädala eest seitsme moslemiriigi kodanikel 90 päeva jooksul USAsse siseneda. Eestist väljuda soovivatele inimestele keeld teadaolevalt probleeme tekitanud ei ole. Samas on oht, et Trump võib lõpetada ka viisavabadusprogrammi.

Eesti välisministeeriumist öeldi Delfile, et nendeni pole jõudnud infot, et Trumpi sissesõidukeeld oleks Eestis probleeme tekitanud. Samas pöörduvad inimesed probleemide korral pigem oma riigi või USA saatkonna poole. USA saatkonnast kinnitati aga Delfile, et keegi abipalvega saatkonna poole pöördunud pole.

„Eesti on USA viisavabadusprogrammis (VWP) osalev riik, mistõttu enamikke Eesti reisijaid president Trumpi sissesõidukeeld ei mõjuta. Praegu pole viisavabadusprogrammi muudatusi tehtud,” ütles Delfile USA saatkonna pressi- ja kultuuriaseatašee David Wacker. Nädala eest liikus infot, et Trump võib ka viisabadusprogrammi lõpetada.

Kui inimesed soovivad Eestist väljuda, siis just lennujaamas kontrollitakse, kas reisijal on vastav viisa sihtkohta jõudmiseks. Lennujaama pressiesindaja Priit Koff kinnitas aga Delfile, et Trumpi keeld Eestist lahkujaid ei mõjuta. „Tallinna lennujaamast ei välju otselende Ameerika Ühendriikidesse,” põhjendas ta.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnas samuti, et Eestis ei ole Trumpi keeld tavapärasest erinevat olukorda kaasa toonud.

Trump keelas möödunud nädalal turistide saabumise Ameerika Ühendriikidesse seitsmest riigist, öeldes, et tema administratsioon vajab aega, et töötada välja rangem julgeolekukontroll põgenike, immigrantide ja turistide suhtes suurema ohutasemega riikidest.

Vastuoluline korraldus hakkas kehtima allkirjastamise hetkest ning selle kohaselt ei ole võimalik Ameerika Ühendriikidesse määramata ajani siseneda Süüria ja ajutiselt Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni passi omanikel.

Ameerika Ühendriikide föderaalkohtunik blokeeris aga ööl vastu tänast üleriigiliselt president Donald Trumpi sissesõidukeelu seitsme moslemiriigi kodanike suhtes. Seattle'i kohtuniku James Robarti otsus jõustus üle kogu riigi kohe, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Seepeale lubas Trump ümber pöörata „naeruväärse kohtuotsuse“, mis peatas tema nädalataguse määrus. „See niinimetatud kohtuniku naeruväärne otsus jätab meid praktiliselt õiguskorrata,“ säutsus ta oma Twitteri kontol. Trump lubas, et otsus tühistatakse.