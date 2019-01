Kas tõesti käis Savisaar Narvas soolapeki ja ananassimahla pärast?

Gross ja Savisaar saabusid Narva ettevõtja isikliku helikopteriga kella 14 paiku. Piirilinnas maanduti klubi AveNue juures, mis asub Grossile kuuluva kaubanduskeskuse Megamarket lähedal.

Klubis AveNue tellis Savisaar soolapekki ja ananassimahla jääga ning teatas Delfile, et armastab Narvat ja see on ainus põhjus, mis ta täna siia tuli.

"Pole ammu Narvas käinud. Kaks-kolm päeva tagasi sain haiglast välja ning otsustasin tulla vaatama, mis siin toimub," rääkis Savisaar

Endine tipp-poliitik välistas võimaluse nagu oleks tema ja Grossi ühine Narva külastamine märk millestki muust. "Koos saabumises ei ole mitte midagi erilist. Ma ei tulnud üldse mitte kahekesi, vaid kopteris oli veel seitse inimest," ütles Savisaar.

"Mina olen poliitik, tema on ettevõtja," vastas Savisaar küsimusele, kas tal on Grossiga ehk ühiseid poliitilisi plaane.

Savisaar sõnas, et ei ole otsustanud, kas tänavu Euroopa Parlamenti kandideerida. Samas usub ta, et Gross toetaks tema kandidatuuri. "Ta on mind alati toetanud paljude aastate jooksul," ütles Savisaar.

Kõige rohkem muretseb äsja haiglast välja saanud Savisaar enda sõnul siiski tervise pärast. Küsimusele, kuidas ta ennast praegu tunneb, vastas Savisaar: "Mitte kõige paremini, aga samas pole midagi ka halvemaks muutunud."

Ka Gross kinnitas, et koos Narvas käies ei soovitud teha mingit avaldust.

Gross ja Savisaar lahkusid Narvast kell 16.45.