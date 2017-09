"Kas teie eesmärk on õpetaja elukutse veelgi madalamaks tampimine?" Matemaatikaõpetaja solvus hingepõhjani Elisa reklaamklipi peale

Elisa Eesti AS avaldas kooliaasta hakul reklaamklipi, mis suunas õpilasi tegema nutikindlustust, et mobiiltelefoni kaitsta nii kaasõpilaste kui ka matemaatikaõpetaja eest. Reklaamklipp on paljudes õpetajates aga pahameelt tekitanud.

Elisa Eesti AS-i reklaamklipp "Koolis ikka juhtub!" on õpetajate seas palju meelehärmi tekitanud. Nimelt kõlab nutikindlustust reklaamivas klipis lause: "Kaitseb nii klassikaaslaste kui mataõpsi eest!"

Nördinud matemaatikaõpetaja kirjutab Elisa Eesti Facebooki lehele, et on kõneall olevast reklaamklipist väga häiritud. "Kas teie eesmärk on õpetaja elukutse veelgi madalamaks tampimine? Millist suhtumist õpetajasse, eriti veel matemaatika õpetajasse, peaks see (reklaamklipp - toim) õpilastes ja nende vanemates tekitama?" kirjutab matemaatikaõpetaja.

"Elisa suhtumine on väga solvav ja alavääristav. Ei kujuta ette, et tehtaks reklaami, mis hirmutaks kodanikke arstide, päästjate jms, sh reklaamitootjate, vastu! Miks peab reklaam kedagi millegi vastu hirmutama?" lõpetab õpetaja oma postituse.

Elisa Eesti ASi pressiesindaja Kerli Link ütles Delfile, et nende eesmärk ei olnud kuidagi õpetajaametit salvata. "Vabandame väga kui meie reklaam tundus kuidagi matemaatikaõpetajate suhtes negatiivsena. Oleme reklaamis õpetajale vihjatud läbi väiksema huumoriprisma. See aga ei tähenda, et me püüaks kuidagi seda ametit halvustada," möönab Link.