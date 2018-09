Kas Tammsaare pargi uued pingid on inimvaenulikud?

Söakamad kriitikud on disaineri töö tulemust koguni inimvaenulikuks või äärmisel juhul kodututele magamisalusena sobivaks nimetanud.

Eesti Disainerite Liidu esindaja Ilona Gurjanova sõnul on linnamööbli disainimisel kõige tähtsam kasutusmugavus ja ohutus.

Tammsaare pargile uue ilme loonud arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid esindaja Kadri Tamme sõnul ei looda linnamööblit kunagi tellijaga kooskõlastamata.

„Tammsaare pargi puhul otsustas tellija, et tegu on sedavõrd olulise objektiga linnasüdames ja spetsiaalselt sinna pargimiljöösse sobivad väikevormid on erilahendusega,“ selgitab Tamme, et sarnaseid pinke mujalt ei leia.

