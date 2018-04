Kas Süüria islamistidega liitunud Ivan Sazanakov on elus? Fifty-sixty, vastas kapo peadirektor

Mõne aasta eest liitus Süüria islamistidega Lasnamäe elanik Ivan Sazanakov, kes kasutas ka nime Abdurrahman Azan. Küsimusele, kas Sazanakov on praegu elus, vastas kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu Soome suusatajat Matti Nykaneni tsiteerides "fifty-sixty".

Kapo aastaraamatust selgus samuti, et Süüria-Iraagi konfliktipiirkonnas viibivad või on viibinud kümmekond Eestiga seotud isikut, neist pooled on alaealised.

Sinisalu selgitas, et tegemist on Eesti päritolu naiste ja nende alaealiste lastega. Naised on vahel juba aastakümneid tagasi Eestist lahkunud ja välismaal islamistidega abiellunud.

Probleem Eesti seisukohast on, et nad on endiselt Eesti kodanikud ja neil on õigus Eestisse naasta. Äärmuslaste seas kasvanud inimeste Eesti ühiskonda integreerimine oleks seejärel omajagu raske ülesanne. Ükski neist siiski seni Eestisse kolinud ei ole.

Sinisalu nentis, et kui inimese pereliige on islamistlik võitleja, siis teatud tingimustel saab võitleja abistamise eest karistada ka teda aidanud pereliiget.