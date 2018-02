Kas sööb oma kunagisi sõnu? Loe, kuidas kommenteeris Hanno Pevkur omal ajal ministrina riigipiiri teemat

Möödunud nädalal selgus, et moodsa riigipiiri ehitamine läheb maksma ligi 2,5 korda rohkem, kui algselt prognoositud. 2015. aastal siseministrina tipptasemel võimsaimat piiri lubanud Hanno Pevkur möönis uue kalkulatsiooni järel, et tegu on ikkagi unelmate soovidega ja mõistlik oleks ehitusel millestki loobuda.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ütles reedesel kohtumisel pressiga, et viimane kalkulatsioon tehti arvestades valitsuse soovi. "Oleme täna esitanud nägemuse, mis on meie arvates selline piir nagu vabariigi valitsus meile ülesandeks kirjeldas - innovaatiline Euroopa Liidu välispiir," ütles Vaher reedel.

Ta märkis, et ministeeriumile ei saanud riigipiiri tegelik maksumus üllatusena tulla, kuivõrd projektiga alustanud toonasele siseministrile Hanno Pevkurile selgitati siis, et esialgne kalkulatsioon, mille kohaselt pidi kogu asi maksma minema 79 miljonit eurot, ei ole lõplik ja võib tõusta.

Sellegipoolest kuulutas Pevkur, et projektid saavad 2015. aastaks kaante vahele ja võimas riigipiir valmib vabariigi sajanda sünnipäeva aastaks.

Neljapäeval, kui uus kalkulatsioon avalikuks tuli, kommenteeris Pevkur aga, et uus hinnang on pigem unistuste soovide kirjeldus. "Piltlikult öeldes tuleb kaine talupojamõistus appi võtta ja toreduslikud soovid projektist maha tõmmata," leidis ta.

Loe veel

Tuletame siinkohal meelde Pevkuri varasemad ütlemised riigipiiri ehitamise teemal ajast, mil ta siseministri ametit pidas ja tingimusteta võimsa riigipiiri valmimist käesolevaks aastaks lubas.

” Siis saame küll öelda, et vähemalt valmimise hetkel on Eesti piir Euroopa, kui mitte maailma kõige moodsam piir. Hanno Pevkur, mai 2015

2014. aasta septembris ütles Pevkur Eesti Päevalehele, et kevadel ametisse astudes oli tema üks esimesi tegevusi kagupiiril toimuvaga tutvumine. "Arvestades ka Ukrainas toimuvat, oleme kevadest praeguseni suunanud piiri turvalisuse tõstmiseks erakorralisena üle kahe miljoni euro. Selle summa eest on kas juba soetatud või soetamisel täiendavad tehnilise valve seadmed, piirivalvuritele öövaatlusseadmed, korralik isikukaitsevarustus (kuulivestid, teleskoopnuiad, vihmaülikonnad, kaitseprillid jms)," teatas ta.

Pool aastat hiljem teatas valitsus, et piiri väljaehitamiseks on eraldatud täiendavalt 2 miljonit eurot, kokku kasvas kulu 3,9 miljoni euroni. "Valitsuse tänane otsus on selge signaal, et piiri väljaehitamine saab jätku ning need kaks miljonit eurot on vajalikud selle aasta tegevustega jätkamiseks," rõhutas Pevkur toona.

Peagi selgus ka esialgne arvatav maksumus - PPA oli sunnitud kalkulatsiooni tegema pooleteise kuuga ning toonaste teadmiste järgi prognoositi kogu kuluks ligi 80 miljonit eurot.

Mõni kuu hiljem ütles Pevkur, et reaalne on saada piir valmis 2018. aastaks, kirjeldades ka võimsaid lahendusi, mis innovatiivse piiriga kaasneb. "Siis saame küll öelda, et vähemalt valmimise hetkel on Eesti piir Euroopa, kui mitte maailma kõige moodsam piir. Meie riigi ja eeskätt piirivalve jaoks on see igal juhul sajandi ehitis," ütles Pevkur 2015. aasta mais Eesti Päevalehele.

” Tänaseks on kõik otsused piiri valmisehitamiseks tehtud. Aasta lõpuks saab piiriprojekt kaante vahele, et 100. sünnipäeva aastaks saaks Eesti euroopa moodsaima piiri. Hanno Pevkur, september 2015

Sama meelt oli ta veel sama aasta septembris, kui teatas "Ringvaates", et projektid saavad kaante vahele veel aasta lõpuks.

"Tänaseks on kõik otsused piiri valmisehitamiseks tehtud. 20 miljonit piiri väljaehitamiseks, umbes 3,5 miljoni eest veel tehnikat, aasta lõpuks saab piiriprojekt kaantevahele, et 100. sünnipäeva aastaks saaks Eesti euroopa moodsaima piiri," rääkis ta saates.

2016. aasta novembris, mõned päevad enne Reformierakonna veetava valitsuse lagunemist teatas Pevkur endiselt, et piir peaks valmima 2018. aasta lõpuks.

” Kõrgtehnoloogilise piiri väljaehitamise kogumaksumuseks kujuneb hinnanguliselt üle 70 miljoni euro ja jätkuvalt on eesmärgiks lõpetada piiritaristu väljaehitamine riigi sajandaks sünnipäevaks Hanno Pevkur, november 2016

"Oleme seadnud endale ambitsioonika eesmärgi ehitada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline piiritaristu välja Eesti 100. sünnipäeva-aasta lõpuks. Mõistagi on suur osa tegevustest veel pooleli või ees, kuid kõik osapooled annavad endast parima, et piir soovitud tähtajaks valmiks," ütles valitsusele ülevaate andnud Pevkur.

"Oluline on üle korrata, et meil saab olema maismaapiiril korralik tähistus ja tipptasemel elektrooniline valve, Peipsi järvistul ning Narva jõel kõik vajalik veepiiri märgistamiseks, ehk meie soov on rajada Euroopa ja miks mitte maailma kaasaegseim piir," rõhutas ta veel toona tulevase piiri võimekust.

Selleks hetkeks olid projekteerimistööd käinud juba aasta ning peale seda kestsid veel aasta. 2017. detsembris ehitusprojekt valmis ning selle kohaselt läheb idapiir maksma ligi 200 miljonit eurot. Pevkuri juhtimisel aga oli riigieelarvest piiri investeeringuteks ette nähtud ligi läbi aastate kokku ligi 80 miljonit eurot.

” Paistab, et uus hinnang on pigem unistuste soovide kirjeldus Hanno Pevkur, veebruar 2018

Neljapäevases Eesti Päevalehes kommenteeris Pevkur, et piiri maksumuse mitmekordne suurenemine on ebameeldiv üllatus. "Samas paistab, et uus hinnang on pigem unistuste soovide kirjeldus," leidis ta. "Piltlikult öeldes tuleb kaine talupojamõistus appi võtta ja toreduslikud soovid projektist maha tõmmata."

Eile teatas Pevkur, et nüüd tuleks PPA-le anda aega kaaluda, mida on vaja kindlasti ära teha ja millest on võimalik loobuda või edasi lükata. Enam pole juttu vabariigi sajandaks sünnipäevaks valmivast Euroopa moodsaimast idapiirist.

"Kui siiski ei saa millestki loobuda, siis tuleb see kulu vastu võtta ja ära teha," teatas ta, et raha võiks leida siis "arusaamatu üleriikliku tasuta ühistranspordi" ära jätmisest ning aktsiiside langetamisest, mille tõttu riik miljonitest ilma on jäänud.